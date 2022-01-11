11.01.2022 12:32

Пять знаков Зодиака, у которых всегда сбываются желания

Астрологи рассказали, какие знаки Зодиака воплощают мечты в реальность и считаются счастливчиками судьбы.

По мнению астрологов, есть пять знаков Зодиака, у представителей которых мечты воплощаются в реальность всегда.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Представители этого знака постоянно добиваются поставленной цели, даже если на пути много трудностей и преград. Хоть они и упрямы, но воображения не лишены. Поэтому все задуманное для них осуществояется пусть и не по мановению волшебной палочки, но благодаря упорству и целеустремленности. Многие их мечты касаются материальной части жизни, поэтому они направляют все свои усилия на то, чтобы как можно быстрее разбогатеть. Больше всего они ценят комфорт и уют, поэтому все средства тратят на обустройство своего жилья.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Рожденные под знаком Близнецов всегда знают, чего хотят. Они ставят перед собой цели и делают все возможное, чтобы достичь их как можно быстрее. Умение не свернуть с намеченного пути и не разбрасываться по мелочам приближает их к исполнению желаемого. Свои мечты они осуществляют благодаря уму и интуиции, а изобретательность позволяет использовать нестандартные способы урегулирования любой ситуации. Их не пугают никакие трудности, ведь они знают, что результат не заставит себя ждать.

Рак (22 июня — 23 июля)

В отличие от других представителей зодиакального круга, Раки умеют радоваться любому моменту и наслаждаются своей жизнью. Даже если за окном пасмурная погода и льет дождь, они найдут в этом что-то хорошее и положительное. За эту черту Раков любят и окружают верные и преданные друзья. Вселенная тоже старается их наградить, поэтому постоянно исполняет их самые заветные желания. Им только требуется правильно формулировать свои мысли и все, о чем они подумают, обязательно сбудется. Для Раков судьба раскрывает свои объятия, благодаря чему им легко удается притягивать в свою жизнь хорошие моменты.

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Лев (24 июля — 22 августа)

У Львов глобальные мечты, они не будут довольствоваться полумерами, поэтому всегда нацелены на лучший результат. Представители знака не любят проигрывать, они стараются брать от жизни по максимуму. При этом им не чужды желания простых людей. Они тоже хотят, чтобы их родные были счастливы и здоровы. Многие Львы занимаются благотворительностью и волонтерством — это помогает им обрести гармонию и быстрее достичь цели. Главным их достоинством является то, что они никогда не зацикливаются на трудностях. Представители знака знают, что за черной полосой идет белая, поэтому стараются находить плюсы в любой ситуации.

Козерог (22 декабря — 20 января)

Представители этого знака зодиака знают все о силе мысли, поэтому если чего-то очень сильно пожелают, то приложат к этому все свои усилия. Они могут в деталях расписать план своих действий по достижению поставленной цели и при этом никогда не сдаются. Благодаря упорству и усилию им часто удается достичь поставленной цели. При всем этом их желания постоянно осуществляются, несмотря ни на что. У многих может сложиться впечатление, что Козероги рождены под счастливой звездой, ведь стоит им только пожелать что-то, как тут же это исполняется.