09.01.2022 12:13

Гороскоп здоровья для всех знаков Зодиака на неделю с 10 по 16 января 2022 года

Звезды подсказывают, от чего стоит отказаться, а что нужно пустить в свою жизнь, чтобы прожить следующие семь дней без болезней.



Фото из открытых источников

Сохранить целостность организма важно Овнам (21.03 – 20.04), Стрельцам (23.11 – 21.12), Водолеям (21.01 – 18.02) и Рыбам (19.02 – 20.03). В первой половине недели представителям этого знака следует избегать любого хирургического вмешательства, даже если речь идет всего лишь об обрезном маникюре. Слишком велика вероятность занести инфекцию, лечением которой окажется насколько дорогим, настолько и долгим. Вторая половина недели обещает пройти удачно в плане здоровья, однако о профилактике забывать не стоит: вести здоровый образ жизни: пить витамины, придерживаться диеты, чаще бывать на свежем воздухе.

Спокойствие, только спокойствие: такой совет звезды дают Тельцам (21.04 – 21.05), Близнецам (22.05 – 21.06), Львам (23.07 – 21.08) и Весам (24.09 – 23.10). Первые дни недели нужно избегать напряжения – как морального, так и физического. Первое может стать причиной головных болей, тошноты и головокружения, второе – приведет к болям к возникновению болей в мышцах конечностей и пояснице, поэтому представителям знака необходимо – разумеется, по возможности – как можно больше отдыхать и расслабляться. Ближе к финалу недели необходимо снизить обороты – как можно меньше работать и как можно больше отдыхать. Переутомление может быть чревато самыми разными проблемами со здоровьем, поэтому не стоит доводить себя до невменяемого состояния.

Следите за тем, что едите – совет Ракам (22.06 – 22.07), Девам (22.08 – 23.09), Скорпионам (24.10 – 22.11) и Козерогам (22.12 – 20.01). В первой половине недели им следует обратить особое внимание питание – велик риск пищевых отравлений, поэтому при малейшем сомнении в свежести блюд на своем столе им необходимо немедленно отправлять их в мусорное ведро. В магазине, покупая продукты, важно следить за сроками годности на упаковке. Во второй половине недели особую опасность для представителей знаков будут представлять лекарства и алкоголь, поэтому в отношении и того, и другого необходимо соблюдать осторожность. В это время – впрочем, как и в любое другое – ни в коем случае нельзя заниматься самолечением, это может быть чревато отравлением. Что до спиртных напитков, то даже небольшая доза может вызвать обострение хронических заболеваний.