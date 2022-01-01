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01.01.2022  17:46   Дмитрий Колоней

Что январь 2022 несет знакам Зодиака: у кого - белая полоса

Больше всего повезет в январе пяти знакам Зодиака, портал РЕДПОСТ разбирался, каким именно.

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По мнению стрологов наиболее везучими в январе 2022 года будут следующие пять знаков Зодиака.

Овен

Для Овнов в январе будет идеальное время, чтобы разобраться в себе и в отношениях со своей второй половинкой. Но не стоит принимать решения под воздействием эмоциий.Также январь 2022 года будет весьма удачным периодом в финансовом плане. Уделите внимание дисциплине, здоровому образу жизни и не останавливаться на достигнутых целях. Тогда удача будет сопутствовать вам на каждом шагу.

Телец

Тельцам в январе надо переосмыслить свое поведение и способы самовыражения, избавиться от высокомерия, чтобы не отдалять от себя людей, которые вам дороги. Для полдительного заряда и гармонии в отношениях, больше проводите времени с детьми или найдите любимое занятие, которое вам по душе.

Скорпион

Для Скорпионов январь 2022 года будет судьбоносным, грядут кардинальные перемены к лучшему. Особенно - в отношениях со второй половинкой. Больше проявляйте инициативу, будьте решительными.
 

Стрелец

Январь будет благополучным во всех сферах жизни, переполнен позитивной энергетикой, что поможет Стрельцам реализовать задуманное.  Не останавливайтесь на достигнутом и двигайтесь дальше в верном направлении. Впереди будет мало препятствий и много приятных событий.

Водолей

Для Водолеев начало 2022 года будет особенно благоприятным, если смогут проявить смекалку и найти самое лучшее решение. Первый месяц года будет идеальным временем для повышения квалификации, новых знаний или освоения новых навыков. Если вы ответственно отнесетесь к саморазвитию и изучению новой информации, уже к концу месяца сможете пожинать плоды своего труда.
 
Напомним, ранее мы писали о том, каким будет гороскоп 2022 года и чем стоит заняться.
 
Источник:   Rsute
 Тэги:  астропрогноз, январь, харьков, зодиак, год тигра
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