09.12.2021 18:49 Анжелика Демидова

Гороскоп на 2022: каким будет год и чем стоит заняться

В следующем 2022 году астрологи советуют двигаться вперёд, учиться, проявлять свою индивидуальность, беречь семейные ценности и быть готовыми к переменам. Говорят, мир и дальше будет динамично развиваться, поэтому придётся приспосабливаться к новым обстоятельствам и требованиям времени. Корреспондент портала РЕДПОСТ разбиралась в деталях гороскопа.



Фото из открытых источников

Характеристика года.

2022 год ещё нельзя назвать периодом нового времени, уверяет астролог Лариса Гресь. Новый год в чём-то будет похож на своего предшественника. Та же неуверенность в завтрашнем дне, нестабильность цен и валюты, новые штаммы COVID-19. Более того, говорит, возвращения к старому времени уже никогда не будет.

"До 2025 года, хаос в мире будет нарастать, и, поэтому главной задачей в течение последующих 3-х лет будет сохранить нашу целостность: физическое и психическое здоровье, духовность и эмоциональную стабильность. А, что касается 2022 года, сказать, что он будет тяжёлый – нет. Что будет лёгкий – тоже нет. Ну может быть чуть-чуть лучше прошлого года, потому, что предлагает ряд возможностей, которых не было в 2021 году. Но кризисные ситуации всё же будут и пик их придётся на сентябрь - октябрь. Однако год привнесёт также много нового и позитивного. В мае Юпитер, планета больших возможностей, входит в знак Овен и будет настраивать всех на оптимизм и созидание. Это тот самый период, когда можно формировать новые проекты и легко выйти из кризиса. В любом случае, 2022 - это год перестройки и реформ", - отметила астролог Лариса Гресь.

К чему стремиться в новом году.

В виду того что мир меняется, современному человеку сложно в нём ориентироваться, принимать решения, обременять себя заботами и брать ответственность, объясняет специалист. И эта тенденция, говорит, будет только нарастать, а также будут меняться человеческие ценности, поэтому, нужно постараться сохранить то, что называется нашими традициями.

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"Сохранять традиции – не значит сохранять старое и игнорировать новое, это значит найти или проявить новое в старом. Это касается семьи, которая является залогом стабильности в любое смутное время, а также веры в себя и близких, на поддержку которых всегда можно рассчитывать. Что мы можем сделать уже сегодня? уйти от невежества, получить качественное образование, учиться и переучиваться, ведь чем больше будет знаний, тем проще будет освоить новую специальность, найти работу с хорошим доходом. ", - уверена Лариса Гресь.

Бизнес и финансы 2022

В бизнесе в следующем году, астролог советует, с кем-то объединяться, укрупняться. Мелким и слабым предприятиям и предпринимателям сложно будет вкладывать средства в новые технологии, товары, да и без диджитализации в настоящее время – не обойтись. Также не стоит открывать бизнес или реализовывать любую бизнес-идею, если они требуют заёмных денег. Потому, что тема неопределенности сохраняется на весь 2022 год.

Затмения в 2022 году.

Затмений в этом году будет 4 - два солнечных (30 апреля и 25 октября) и два лунных (16 мая и 8 ноября). В это время астрологи советуют не начинать ничего нового и не принимать важных решений, а также сдерживать эмоции и избегать конфликтов.

По количеству Затмений астрологи также определяют каким в целом будет год, говорят, чем меньше их будет, тем больше вероятности, что год будет мирным и позитивным. Так вот 2022 год с этой точки зрения обещает быть всё же относительно спокойным.

На что следует ориентироваться

2022 год нужно пересмотреть прежнюю жизнь, чтобы двигаться к переменам, которые могут быть и болезненными, говорит Лариса Гресь. Но каждый Новый год наполняет нас желаниями, целями и стремлениями, 2022 – не исключение!