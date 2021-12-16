16.12.2021 20:00 Анжелика Демидова

Год Тигра 2022: каким он будет для представителей знаков восточного гороскопа

По Китайскому календарю Новый год - дата меняющаяся и зависит она от лунного цикла. Поэтому год Тигра начинается не 1 января, а 1 февраля 2022 года, а продлится он до 21 января 2023 года. Корреспондент портала РЕДПОСТ узнала, каким будет год для знаков Китайского гороскопа.



Фото из открытых источников

Хозяин 2022 года - Синий Водяной Тигр. Судя по характеристикам этого животного, говорит астролог Елена Волос, можно судить о том каким будет следующий год. Ведь тигр - красивый, страстный, царственный и благородный зверь, он авантюрист, он не предсказуемый, рассудительный, любит приключения и путешествия. Также и люди рождённые в год Тигра уже наделены этими качествами.Они энергичны и общительны, обладают актерским талантом, открыты, знают себе цену и считают, что всегда достойны похвалы.

Елена Волос рассказала, что же ждёт другие знаки в год покровительства Тигра.

КРЫСА. Не смотря на то, что этот год энтузиастов, Вам экспериментировать просто противопоказано. Лучше займитесь тем, что долго откладывали на потом. Так и знайте, что это "потом" как раз и наступило! И Тигр непременно с Вас это спросит.

БЫК. Необходимо будет усмирить свой бойцовский пыл, не кидаться на провокации судьбы, растопырив ноздри, а тщательно продумывать каждое действие! Этот год будет для Вас не самым лёгким и полным неожиданностей.

ТИГР. Это однозначно Ваш год! Поэтому хватайте удачу за хвост и неситесь навстречу новому и захватывающему будущему! Все ваши начинания будут оценены по высшему разряду! Все карты в ваших руках в этом году!

КОТ, КРОЛИК. Размеренный образ жизни потерпит изменения. Вам конечно, это не сильно понравится, но Вам просто необходимо проникнуться новой задачей, ведь и там Вам тоже очень понравится.

ДРАКОН. Вам несомненно подходит энергетика тигров! Вам удастся обуздать, а самое главное, ГРАМОТНО, использовать этот поток энергии. Ваши действия будут гармоничны и удачливы.

ЗМЕЯ. Вам необходимо проявить мудрость и терпение. Тот опыт, который Вы получите в этом году станет бесценным в достижении дальнейших целей. Не все события придутся Вам по душе. Но помните, что всё приходит с опытом!

ЛОШАДЬ. Вам захочется галопом мчаться навстречу своей свободе. А те, кто долгое время был "в упряжке" захотят скинуть этот груз со своих плеч. И у Вас однозначно это получится!

ОВЦА, КОЗА. Захочется обмануться и сделать вид, что все ещё можно жить так, как они себе наметили. Но грядущие перемены необратимы, так что и Вам придётся приложить усилия налаживая новый быт. Но не огорчайтесь, ведь эти перемены в итоге порадуют.

ОБЕЗЬЯНА. Вашему любопытству можно будет только позавидовать! Столько интересного вокруг и Вам всё это надо! Ваш носик готов залезть в любое дело. Только не забывайте, что своя жизнь не менее интересна, и там уж вы точно сможете покуралесить от души!

ПЕТУХ. Просыпаясь по утрам необходимо будет мобилизовать все свои силы для выполнения чётко намеченного плана. Ведь обстоятельства не всегда будут Вам на пользу. Но помните, терпение и труд всё перетрут!

СОБАКА. Вы тот человек, преданности которого можно только позавидовать. Вглядываясь в каждого как рентген Вы безошибочно определите кому нужна Ваша поддержка. И даже в ущерб себе Вы придёте на помощь, это несомненно!

КАБАН. Уровню прокачки Кабанов можно будет воспевать оды! Вы будете с благодарностью принимать все перипетии года. Принимая, а главное понимая события, Вы несомненно проведёте этот год с большой пользой!

А ещё всем Елена Волос советует быть оптимистами, смелыми, сильными, яркими!

Обязательно думать о здоровье и не размениваться по мелочам! Новый год - время перемен, решите сами какими они будут.