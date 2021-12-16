16.12.2021 19:33 Дмитрий Колоней

Харьковчане уже начали получать "Вовину тысячу"

Первыми деньги получили клиенты Monobank.



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Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на заявление в Телеграмм-канале сооснователя банка Олега Гороховского, уже сегодня, если ничего непредвиденного не случится, около полумиллиона клиентов получат деньги. Прежде всего те, кто подал заявки на тестирование программы "єПідтримка" в Дії.

"С 20-21 декабря (окончание тестирования выплат в Дії) будем зачислять средства мгновенно после одобрения заявки Дієй", - написал Гороховский.

В то же время он порекомендовал пока не тратить деньги, а дождаться предложений от партнеров."Вы сможете потратить их полностью и с приятными скидками (для этого сегодня-завтра необходимо будет обновить версию приложения)", - добавил Гороховский. Также Гороховский напомнил, что полученные средства уже можно использовать для покупки билетов в кино, на концерты и в спортзал.