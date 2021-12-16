16.12.2021 18:57

В Харькове отключат электричество в двух районах 17 декабря: адреса

В пятницу, 17 декабря 2021 года, в Харькове отключат электричество в части домов двух районов города.

Электричество будет отсутствовать в связи с плановыми техническими работами, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковоблэнерго.

В пятницу, 17 декабря, с 8:00 до 17:00 электричества может не быть по таким адресам:

Южный район:

в-д.Георгиевский 1-й , 1; 3; 5;

, 1; 3; 5; в-д.Георгиевский 2-й , 4; 6;

, 4; 6; в-д.Георгиевский 3-й, 1; 2; 3; 4; 5; 6; 6А; 8;

1; 2; 3; 4; 5; 6; 6А; 8; в-д.Георгиевский 4-й , 2; 3; 4; 5;

, 2; 3; 4; 5; в-д.Основянский , 1; 2; 3; 3А; 4; 5;

, 1; 2; 3; 3А; 4; 5; в-д.Чугуевский 1-й , 1; 2; 3; 3Б; 4; 4А; 5; 6;

, 1; 2; 3; 3Б; 4; 4А; 5; 6; в-д.Чугуевский 2-й , 1; 2; 3; 5;

, 1; 2; 3; 5; в-д.Чугуевский 3-й , 1; 2; 3; 4; 5;

, 1; 2; 3; 4; 5; ул.Георгиевская , 1; 10; 11; 11А; 13; 15; 17; 27; 35; 37; 39; 5; 7; 7А; 9;

, 1; 10; 11; 11А; 13; 15; 17; 27; 35; 37; 39; 5; 7; 7А; 9; ул.Кочубеевская , 3; 5;

, 3; 5; ул.Основянская , 1; 10; 100; 101; 102; 103; 104; 108; 11; 110; 112; 114; 116; 118; 12; 120; 122; 124; 128; 130; 132; 13/20; 13/25; 136; 18; 18А; 19; 2; 20; 22; 23; 24; 25; 27; 28; 3; 30; 30А; 32; 32Б; 34; 34Б; 36; 36А; 36Б; 38; 39; 4; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 49; 49А; 5; 5А; 5В; 51; 52; 54; 56; 58; 59; 6; 60; 61; 63; 63А; 64; 65; 66; 67; 68; 69; 69А; 7; 71; 72; 73; 75; 75А; 76; 77; 79; 8; 80; 81; 82; 83; 84; 85; 86; 87; 88; 89; 9; 90; 91; 93; 95; 95А; 97; 98;

, 1; 10; 100; 101; 102; 103; 104; 108; 11; 110; 112; 114; 116; 118; 12; 120; 122; 124; 128; 130; 132; 13/20; 13/25; 136; 18; 18А; 19; 2; 20; 22; 23; 24; 25; 27; 28; 3; 30; 30А; 32; 32Б; 34; 34Б; 36; 36А; 36Б; 38; 39; 4; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 49; 49А; 5; 5А; 5В; 51; 52; 54; 56; 58; 59; 6; 60; 61; 63; 63А; 64; 65; 66; 67; 68; 69; 69А; 7; 71; 72; 73; 75; 75А; 76; 77; 79; 8; 80; 81; 82; 83; 84; 85; 86; 87; 88; 89; 9; 90; 91; 93; 95; 95А; 97; 98; ул.Чугуевская , 10; 11; 12; 13; 14; 16; 16Б; 17/19; 18; 19/17; 20; 20А; 22; 24; 26; 29; 3; 30; 30Б; 32; 36; 4; 42; 44; 46; 56; 6; 7; 76; 8; 9;

, 10; 11; 12; 13; 14; 16; 16Б; 17/19; 18; 19/17; 20; 20А; 22; 24; 26; 29; 3; 30; 30Б; 32; 36; 4; 42; 44; 46; 56; 6; 7; 76; 8; 9; наб.Основянская , 2; 3; 4; 5;

, 2; 3; 4; 5; пр.Гагарина , 300/1;

, 300/1; пер.Валерьяновский , 1; 2; 6; 8;

, 1; 2; 6; 8; пер.Крохмаловский , 11; 13; 13А; 3; 4; 5; 7; 8; 8А; 9;

, 11; 13; 13А; 3; 4; 5; 7; 8; 8А; 9; пер.Основянский , 31;

, 31; в-д.Аскольдовский , 10; 16; 7; 8; 9;

, 10; 16; 7; 8; 9; ул.Морозова , 20А;

, 20А; ул.Орловская , 10; 11/5; 12; 13/6; 14; 15; 1/6; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 2/4; 24; 26; 28; 3; 30; 32; 34; 36; 4; 5; 6; 7; 8; 9;

, 10; 11/5; 12; 13/6; 14; 15; 1/6; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 2/4; 24; 26; 28; 3; 30; 32; 34; 36; 4; 5; 6; 7; 8; 9; ул.Черниговская , 12; 18; 20; 3А;

, 12; 18; 20; 3А; пр-д.Орловский 1-й , 10; 8;

, 10; 8; пер.Юмтовский, 10; 11; 12/11; 12/14; 13; 13/1; 14/12; 15; 16; 17; 19; 21; 2/12; 4; 5; 6; 7; 8; 9.

Северный район:

ул.Авиационная , 10; 12; 14; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 28А; 29; 29А; 31; 32; 32А; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 4; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 50А; 51; 51А; 52; 53; 54; 56; 57; 58; 59; 60; 61; 63; 65; 67; 69; 71; 73; 75; 75А; 77; 79; 8;

, 10; 12; 14; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 28А; 29; 29А; 31; 32; 32А; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 4; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 50А; 51; 51А; 52; 53; 54; 56; 57; 58; 59; 60; 61; 63; 65; 67; 69; 71; 73; 75; 75А; 77; 79; 8; ул.Бакулина , 19; 21; 23; 25; 27; 28; 28А; 29; 30; 32; 34; 36; 36/19; 38; 40; 42;

, 19; 21; 23; 25; 27; 28; 28А; 29; 30; 32; 34; 36; 36/19; 38; 40; 42; ул.Крымская , 3; 5; 7; 9;

, 3; 5; 7; 9; ул.Ляпунова, 24; 26; 26А; 33; 33Б; 34; 35; 36; 37; 38; 40; 41; 43; 44; 7/9;

24; 26; 26А; 33; 33Б; 34; 35; 36; 37; 38; 40; 41; 43; 44; 7/9; ул.Юрия Шевелева , 10; 12; 13/5; 14; 15; 15А; 17; 18; 20; 21; 21А; 23; 23А; 26; 27; 28; 29; 3; 31; 31А; 32; 33; 34; 37; 4; 40; 40А; 42; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 5; 50; 50А; 51; 51А; 52; 53; 53А; 54; 55; 57; 58; 59А; 6; 6А; 60; 62; 63; 64; 64А; 65; 66; 68; 7; 70; 71; 72; 73; 74; 76; 77; 78; 8; 80; 81; 86; 9;

, 10; 12; 13/5; 14; 15; 15А; 17; 18; 20; 21; 21А; 23; 23А; 26; 27; 28; 29; 3; 31; 31А; 32; 33; 34; 37; 4; 40; 40А; 42; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 5; 50; 50А; 51; 51А; 52; 53; 53А; 54; 55; 57; 58; 59А; 6; 6А; 60; 62; 63; 64; 64А; 65; 66; 68; 7; 70; 71; 72; 73; 74; 76; 77; 78; 8; 80; 81; 86; 9; в-д.Проектный , 4;

, 4; ул.Клочковская , 11; 14/7; 14/9; 16; 23; 24; 25; 29; 3; 4; 8; 9А;

, 11; 14/7; 14/9; 16; 23; 24; 25; 29; 3; 4; 8; 9А; ул.Рымарская , 3/5; 4; 6; 7; 8; 9;

, 3/5; 4; 6; 7; 8; 9; ул.Сумская , 7;

, 7; пл.Конституции, 21/2;

21/2; пер.Классический , 10; 10Б; 14; 4; 6; 7; 8; 9;

, 10; 10Б; 14; 4; 6; 7; 8; 9; спуск Бурсацкий , 2; 2/4; 4; 4/6; 5; 6; 6А; 7; 7/14; 8; 9;

, 2; 2/4; 4; 4/6; 5; 6; 6А; 7; 7/14; 8; 9; пр.Людвига Свободы , 53; 53А;

, 53; 53А; пр.Победы , 57;

, 57; пр.Людвига Свободы , 43;

, 43; пр.Победы, 58А.

Напомним, 16 декабря 2021 года в Харькове отключали электричество в части домов четырех районов города.