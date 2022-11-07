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07.11.2022  19:00   Дмитро Колонєй

Комунальники Харкова виконують до 150 заявок щоденно

Про це інформує КСП "Харківміськліфт".

Виконують до 150 заявок щоденно комунальники Харкова
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на КСП "Харківміськліфт", за вихідні електромонтери та електромеханіки підприєиства виконали понад 300 заявок харків’ян. Зокрема, близько 100 звернень стосувалися стану внутрішньобудинкових електромереж та понад 200 – роботи ліфтів.  
 
Спеціалісти КСП "Харківгорліфт" виконують ремонт та технічне обслуговування електромереж будинків, ліфтів, систем диспетчеризації ліфтів, замково-переговорних пристроїв.     
 
Також комунальники продовжують закривати пошкоджені вікна машинних приміщень (зокрема, такі роботи вже виконали за 46-ма адресами) та запускати ліфти після проведеного  ремонту. Зокрема, за тиждень, з 30 жовтня по 4 листопада, було відновлено роботу 22 ліфтів.   
 
Зазначимо, усього в робочому стані наразі знаходиться майже 6,5 тис. ліфтів у житлових будинках комунальної власності міста.  
 
Крім того, у місті тривають роботи з поточного ремонту освітлення підвальних приміщень, які можуть слугувати тимчасовими укриттями.
 
Источник:   Міськрада
 Тэги:  коммунальщики, электричество, харьков
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