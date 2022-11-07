07.11.2022 19:00 Дмитро Колонєй

Комунальники Харкова виконують до 150 заявок щоденно

Про це інформує КСП "Харківміськліфт".

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на КСП "Харківміськліфт", за вихідні електромонтери та електромеханіки підприєиства виконали понад 300 заявок харків’ян. Зокрема, близько 100 звернень стосувалися стану внутрішньобудинкових електромереж та понад 200 – роботи ліфтів.

Спеціалісти КСП "Харківгорліфт" виконують ремонт та технічне обслуговування електромереж будинків, ліфтів, систем диспетчеризації ліфтів, замково-переговорних пристроїв.

Також комунальники продовжують закривати пошкоджені вікна машинних приміщень (зокрема, такі роботи вже виконали за 46-ма адресами) та запускати ліфти після проведеного ремонту. Зокрема, за тиждень, з 30 жовтня по 4 листопада, було відновлено роботу 22 ліфтів.

Зазначимо, усього в робочому стані наразі знаходиться майже 6,5 тис. ліфтів у житлових будинках комунальної власності міста.

Крім того, у місті тривають роботи з поточного ремонту освітлення підвальних приміщень, які можуть слугувати тимчасовими укриттями.