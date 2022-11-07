07.11.2022 19:34 Дмитро Колонєй

Мешканці Харківщини здали цілий арсенал зброї

На Харківщині правоохоронці зібрали тисячі одиниць боєприпасів та озброєння.

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ГУ Нацполіції, тривають заходи щодо добровільної здачі населенням Харківської області зброї та боєприпасів

З початку місячника громадяни принесли до підрозділу поліції 25 одиниць зброї, з них:

5 одиниць нарізної зброї військових зразків та

18 охотничих рушниць.

1555 боєприпасів до різних видів зброї.

Поліція нагадує, що за незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами чинним законодавством передбачено наказання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.

Особи, які добровільно здали незареєстроване зброю, боєприпаси та вибухові матеріали, звільняються від кримінальної та адміністративної ответственности.