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29.11.2022  10:31   

Автівку зі зброєю зупинили в Харкові

У салоні авто знайшли набої та гранати.

полиция харьков

Про це повідомили у відділі комунікації поліції Харківської області, передає РЕДПОСТ.

«Харкові патрульні зупинили автомобіль Рено, в якому виявили 60 набоїв, спусковий важіль для гранати УЗРГМ-2, гранати РГН та Ф1», – йдеться у повідомленні.

Стосовно водія відкрито кримінальне провадження.

Нагадаємо, з початку місячника добровільної здачі зброї  громадяни добровільного принесли до поліції Харківщини 584 одиниці зброї.

Тэги:  оружие, полиция, харьков
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