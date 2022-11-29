Автівку зі зброєю зупинили в Харкові

У салоні авто знайшли набої та гранати.
Про це повідомили у відділі комунікації поліції Харківської області, передає РЕДПОСТ.
«Харкові патрульні зупинили автомобіль Рено, в якому виявили 60 набоїв, спусковий важіль для гранати УЗРГМ-2, гранати РГН та Ф1», – йдеться у повідомленні.
Стосовно водія відкрито кримінальне провадження.
Нагадаємо, з початку місячника добровільної здачі зброї громадяни добровільного принесли до поліції Харківщини 584 одиниці зброї.
Комментариев: 0
Постарайтеся поважати інтереси та почуття оточуючих. Будь-яке необережне слово може спричинити надзвичайно гостру реакцію.
У Харкові протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Без опадів.
29 листопада за народним календарем відзначається Матвіїв день.
влажность:
давление:
ветер: