29.11.2022 10:31

Автівку зі зброєю зупинили в Харкові

У салоні авто знайшли набої та гранати.

Про це повідомили у відділі комунікації поліції Харківської області, передає РЕДПОСТ.

«Харкові патрульні зупинили автомобіль Рено, в якому виявили 60 набоїв, спусковий важіль для гранати УЗРГМ-2, гранати РГН та Ф1», – йдеться у повідомленні.

Стосовно водія відкрито кримінальне провадження.

Нагадаємо, з початку місячника добровільної здачі зброї громадяни добровільного принесли до поліції Харківщини 584 одиниці зброї.