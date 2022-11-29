29.11.2022 11:07 Рита Парфенова

Учень із Салтівки виграв на міжнародних змаганнях

Харків’яни зайняли призові місця на Міжнародних змаганнях зі спортивних бальних танців.

26-27 листопада 2022 у Болгарії (м.Варна) проходили року Міжнародні змагання зі спортивних бальних танців «The Christmas Ball 2022», повідомляє РЕДПОСТ.

Учень 11-Б класу школи №3 Салтівського району Ростислав Стойловський та його партнерка Ніколь Балат успішно виступили змаганнях.



Харків'яни посіли друге місце в категорії «Youth International Open La» та третє місце в категорії «International Open Competition Adult La».

Нагадамо, вихованка танцювального клубу «Регіон» КПНЗ «Оксамит» Ганна Повелиця перемогла у двох категоріях на чемпіонаті Европи IDSA зі спортивних танців.