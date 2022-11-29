Учень із Салтівки виграв на міжнародних змаганнях

Харків’яни зайняли призові місця на Міжнародних змаганнях зі спортивних бальних танців.
26-27 листопада 2022 у Болгарії (м.Варна) проходили року Міжнародні змагання зі спортивних бальних танців «The Christmas Ball 2022», повідомляє РЕДПОСТ.
Учень 11-Б класу школи №3 Салтівського району Ростислав Стойловський та його партнерка Ніколь Балат успішно виступили змаганнях.
Харків'яни посіли друге місце в категорії «Youth International Open La» та третє місце в категорії «International Open Competition Adult La».
Нагадамо, вихованка танцювального клубу «Регіон» КПНЗ «Оксамит» Ганна Повелиця перемогла у двох категоріях на чемпіонаті Европи IDSA зі спортивних танців.
Комментариев: 0
Постарайтеся поважати інтереси та почуття оточуючих. Будь-яке необережне слово може спричинити надзвичайно гостру реакцію.
У Харкові протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Без опадів.
29 листопада за народним календарем відзначається Матвіїв день.
влажность:
давление:
ветер: