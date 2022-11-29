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29.11.2022  11:07   Рита Парфенова

Учень із Салтівки виграв на міжнародних змаганнях

Харків’яни зайняли призові місця на Міжнародних змаганнях зі спортивних бальних танців.

Учень 11-Б класу школи №3 Ростислав Стойловський та його партнерка Ніколь Балат з Харкова зайняли призові місця на міжнародних змаганнях

26-27 листопада 2022 у Болгарії (м.Варна) проходили року Міжнародні змагання зі спортивних бальних танців «The Christmas Ball 2022», повідомляє РЕДПОСТ.

Учень 11-Б класу школи №3 Салтівського району Ростислав Стойловський та його партнерка Ніколь Балат успішно виступили змаганнях.

Харків'яни посіли друге місце в категорії «Youth International Open La» та третє місце в категорії «International Open Competition Adult La».

Учень 11-Б класу школи №3 Ростислав Стойловський та його партнерка Ніколь Балат з Харкова зайняли призові місця на міжнародних змаганнях

Нагадамо, вихованка танцювального клубу «Регіон» КПНЗ «Оксамит» Ганна Повелиця перемогла у двох категоріях на чемпіонаті Европи IDSA зі спортивних танців.

Источник:   ХМР
 Тэги:  спорт, танцы, харьков
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