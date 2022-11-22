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22.11.2022  18:21   Дмитро Колонєй

Харків'янка стала чемпіонкою Європи зі спортивних танців (фото)

Харків'янка Ганна Повелиця двічі перемогла на першості континенту IDSA.

Перемогла на чемпіонаті Європи IDSA зі спортивних танців харків'янка Ганна Повелиця
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Міськраду, вихованка танцювального клубу «Регіон» КПНЗ «Оксамит» Ганна Повелиця перемогла у двох категоріях на чемпіонаті Европи IDSA зі спортивних танців. 
 
Змагання пройшли 20 листопада 2022 року у місті Новий Тарг (Польща). У них взяли участь спортсмени з України, Польщі, Чехії, Молдови, Естонії, Румунії, Кіпру, Італії та Угорщини. 
 
Перемогла на чемпіонаті Європи IDSA зі спортивних танців харків'янка Ганна Повелиця
 
Українці здобули шість золотих та дві срібні нагороди. 
 
Харків’янку готував до змагань майстер спорту України зі спортивних танців Дмитро Сашков. Оскільки тренер та його вихованка зараз знаходяться в різних країнах, тренування проходили онлайн.
 
Перемогла на чемпіонаті Європи IDSA зі спортивних танців харків'янка Ганна Повелиця
 
Источник:   Міськрада
 Тэги:  чемпионка, спорт, харьков, танцы
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