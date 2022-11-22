22.11.2022 18:21 Дмитро Колонєй

Харків'янка стала чемпіонкою Європи зі спортивних танців (фото)

Харків'янка Ганна Повелиця двічі перемогла на першості континенту IDSA.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на Міськраду, вихованка танцювального клубу «Регіон» КПНЗ «Оксамит» Ганна Повелиця перемогла у двох категоріях на чемпіонаті Европи IDSA зі спортивних танців.

Змагання пройшли 20 листопада 2022 року у місті Новий Тарг (Польща). У них взяли участь спортсмени з України, Польщі, Чехії, Молдови, Естонії, Румунії, Кіпру, Італії та Угорщини.

Українці здобули шість золотих та дві срібні нагороди.

Харків’янку готував до змагань майстер спорту України зі спортивних танців Дмитро Сашков. Оскільки тренер та його вихованка зараз знаходяться в різних країнах, тренування проходили онлайн.