22.11.2022 18:05 Віталій Хінєвіч

Українська мережа аптека буде безкоштовно доставляти ліки на деокуповані території

Укрпошта разом з Аптекою 9-1-1 запроваджують спільний проєкт.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Укрпошту.

Повідомляється, що мешканці деокупованих областей до кінця листопада можуть оформити передзамовлення та отримати безкоштовну доставку медичних препаратів та супутньої продукції.

Після українських військових Укрпошта традиційно заходить першою на звільнені території Харківщини, Херсонщини, Донеччини, де українці, які місяцями жили в окупації, мають гостру проблему з наявністю та постачанням ліків. Наразі ці території перебувають у надкритичному стані: аптеки та магазини зруйновані, електромережа та мобільний зв’язок майже відсутні, тому замовляти доставку ліків поштою — максимально зручне рішення.

Для того, щоб зробити замовлення ліків чи інших медичних товарів, жителям деокупованих сіл та міст достатньо заповнити відповідні позиції у листівці-замовленні, яку можна отримати у листоноші, у відділеннях поштового зв’язку чи пересувних відділеннях. Потім передати цю листівку працівнику Укрпошти та у відповідні терміни забрати своє відправлення.

Співробітники Укрпошти спільно з фахівцями Аптеки 9-1-1 опрацюють замовлення та здійснять безкоштовну доставку до найближчого працюючого стаціонарного чи пересувного відділення. Оплатити вартість ліків можна за подальшим перерахуванням післяплати та використанням пільгового тарифу Аптеки 9-1-1.

«Укрпошта вже має досвід роботи з аптечними мережами. Ми доопрацювали цей механізм та зробили процес замовлення ліків максимально простим, щоб українці з деокупованих регіонів, які поки не мають інтернету, могли їх швидко отримати. Укрпошта в партнерстві з Аптекою 9-1-1 здійснюватиме повноцінний цикл приймання, обробки, замовлення і доставки лікарських препаратів. Для нас важливо допомагати співгромадянам, забезпечувати товарами першої необхідності та доставляти їх у кожен населений пункт нашої країни», — прокоментував Михайло Лашкін, директор департаменту розвитку бізнесу з корпоративними клієнтами Укрпошти.