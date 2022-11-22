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22.11.2022  15:00   Віталій Хінєвіч

ПриватБанк відновив роботу в Борівській селищній громаді

Жителі громади Ізюмського району можуть відвідати відділення фінансової установи.

Харківська область
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ПриватБанк.
 
Повідомляється, що ПриватБанк відновив роботу свого відділення у деокупованій Борівській селищній громаді Ізюмського району Харківської області.
 
За словами керівника Північно-Східного макрорегіонального управління банку Андрія Терещенка, невдовзі ПриватБанк завершить повне відновлення роботи банківських відділень у Харківській області  з урахуванням всіх необхідних заходів з забезпечення безпеки співробітників та клієнтів.
 
Варто зазначити, що ПриватБанк відновив повноцінну роботу 35 своїх базових відділень у містах та селищах на деокупованих ЗСУ територіях України. 
 
Нагадаємо, Vodafone Ukraine продовжує відновлювати зв'язок у Харківській області.
 
Источник:   ПриватБанк
 Тэги:  приватбанк, харьков
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