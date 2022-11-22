22.11.2022 15:00 Віталій Хінєвіч

ПриватБанк відновив роботу в Борівській селищній громаді

Жителі громади Ізюмського району можуть відвідати відділення фінансової установи.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ПриватБанк.

Повідомляється, що ПриватБанк відновив роботу свого відділення у деокупованій Борівській селищній громаді Ізюмського району Харківської області.

За словами керівника Північно-Східного макрорегіонального управління банку Андрія Терещенка, невдовзі ПриватБанк завершить повне відновлення роботи банківських відділень у Харківській області з урахуванням всіх необхідних заходів з забезпечення безпеки співробітників та клієнтів.

Варто зазначити, що ПриватБанк відновив повноцінну роботу 35 своїх базових відділень у містах та селищах на деокупованих ЗСУ територіях України.