    
Главная Новини Харкова Суспільство Vodafone Ukraine продовжує відновлювати зв'язок у Харківській області
22.11.2022  14:00   Віталій Хінєвіч

Vodafone Ukraine продовжує відновлювати зв'язок у Харківській області

Мобільний зв'язок відновили в низці населених пунктів.

Харківська область
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Vodafone Ukraine.
 
Повідомляється, що оператор мобільного зв'язку продовжує відновлювати послуги в Харківській області. Vodafone повернуся в смт Ківшарівку Куп'янського району Харківської області.
 
Крім цього, за минулий тиждень було відновлено мобільний зв'язок від Vodafone Ukraine в Пришибі, Мартове, Хотімлі.
 
Нагадаємо, Міграційна служба відновила роботу відділень у Харківській області.
 
Источник:   Vodafone Ukraine
 Тэги:  vodafone ukraine, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
19.09 Суспільство Vodafone Ukraine відновив роботу в місті Вовчанськ
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 