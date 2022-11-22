22.11.2022 13:57 Рита Парфенова

За добу на Харківщині зібрали понад сотню мін та снарядів

У Харківській області триває гуманітарне розмінування піротехнічними підрозділами ДСНС України.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням Головне управління ДСНС України в Харківській області.

За минулу добу 21 листопада піротехнічними розрахунками ДСНС проведено обстеження 1,6 га території та біля 1 км ЛЕП. Саперами виявлено та знешкоджено 122 одиниці ворожих мін, вибухівок та боєприпасів. До робіт залучалося 22 піротехнічних розрахунки ДСНС у складі 113 осіб особового складу та 44 одиниці техніки.

Загалом, починаючи з 8 вересня піротехніки обстежили 1543 га території, 231 км автомобільних доріг, 487,6 км ЛЕП, 153,9 км залізничних колій та 185 км газопроводів, де виявлено та знешкоджено 42 тис. 418 ВНП.

Нагадаємо, 21 листопада у селі Пришиб, що в Ізюмському районі, підірвався на міні 50-річний чоловік.