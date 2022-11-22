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22.11.2022  13:30   Віталій Хінєвіч

У Харківській області чоловік кинув у будинок друга гранату

Між чоловіками стався конфлікт.

граната
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію в Харківській області.
 
Повідомляється, що між 41-річним чоловіком та його знайомим стався конфлікт. Внаслідок якого зловмисник узяв раніше заховану гранату і кинув її до будинку, в якому знаходився сусід. Внаслідок пригоди постраждалих не було.
 
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. 
 
Чоловік затриманий в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому загрожує до 7 років позбавлення волі.
 
Нагадаємо, як впроваджували російську освіту під Харковом, з'ясовують прокурори.
 
Источник:   Поліція Харківської області
 Тэги:  криминал, харьков
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