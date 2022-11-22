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22.11.2022  12:07   Рита Парфенова

Як впроваджували російську освіту під Харковом, зясовауют прокурори

У Куп’янську прокуратура викрила директорку ліцею–колаборантку


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Новини Харкова: У Куп’янську викрили директорку ліцею–колаборантку

Про це повідомили в прокуратурі Харківської області, передає РЕДПОСТ.

Як повідомлялось раніше, 17 листопада прокурори Куп’янської окружної прокуратури Харківської області спільно зі слідчими поліції вилучили у ліцеї у м. Куп’янськ понад 5 тисяч російських підручників та атестати про неповну загальну середню освіту російського зразка, підписані так званим «главой военно-гражданской администрации Харьковской области».

Головним «модератором» впровадження російської освіти стала директорка цього ліцею. Так, перед навчальним роком освітянка отримала від окупаційної адміністрації підручники російського зразка для учнів 1-11 класів.

Аби вчителі «мали змогу викладати» по російським стандартам та методикам освіти, директорка ліцея направила вчителів початкових класів на «підвищення кваліфікації» до м. Курськ РФ.

За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області їй повідомлено про підозру за фактом колабораційної діяльності (ч. 3 ст. 111-1 КК України).

Досудове розслідування проводить слідчий відділ відділу спеціальної поліції ГУНП в Харківській області.

Источник:   Прокуратура Харківської області
 Тэги:  коллаборант, прокуратура, харьков, агрессия россии
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