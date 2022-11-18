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18.11.2022  18:00   Дмитро Колонєй

На Харківщині ліцей протизаконно отримав статус російського

Відповідний документ виявили правоохоронці Харківщині.

Протизаконно отримав статус російського ліцей на Харківщині
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківську прокуратуру, 18 листопада 2022 року прокурори Куп’янської окружної прокуратури Харківської області спільно зі слідчими поліціі провели огляд ліцею у м. Куп‘янськ в рамках кримінального провадження за фактом колабораційної діяльності (ч. 3 ст. 111-1 КК України).
 
Протизаконно отримав статус російського ліцей на Харківщині
 
Правоохоронці вилучили понад 3 тисячі російських підручників для школярів 1-11 класів. Крім того, виявлено і «дипломы о среднем профессиональном образовании» російського формату, нагрудні медалі для учнів з російськими прапорами. 
 
Протизаконно отримав статус російського ліцей на Харківщині
 
Протизаконно отримав статус російського ліцей на Харківщині
 
Протизаконно отримав статус російського ліцей на Харківщині
Під час огляду прокурори знайшли «свидетельство о государственной аккредитации», видане «Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки Российской Федерации» від 14 липня цього року. Відповідно до вказаного документа, український навчальний заклад незаконно отримав статус російського.
 
Протизаконно отримав статус російського ліцей на Харківщині
 
Досудове розслідування проводять слідчі Куп‘янського РВП ГУНП в Харківській області.
Протизаконно отримав статус російського ліцей на Харківщині
 
Источник:   Харківська обласна прокуратура
 Тэги:  предательство, агрессия россии, харьков
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