У Харкові відновили трамвайний маршрут №6. Тепер ним курсуватиме сучасний чеський транспорт (фото)

18.11.2022 18:34

З 18 листопада в Харкові відновив рух трамвай №6, що сполучає Південний вокзал та 602 мікрорайон на Салтівці.

Фото: Василь Голосний / РЕДПОСТ"Цей трамвай зарекомендував себе дуже гарно. В експлуатації, в ремонтній базі. Він дуже комфортний та надійний. На даний момент ми вже отримали 8, поки що двоє – працюють" - розповів Олексій Максимов, головний інженер Жовтневого трамвайного депо.