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18.11.2022  18:34   

У Харкові відновили трамвайний маршрут №6. Тепер ним курсуватиме сучасний чеський транспорт (фото)

З 18 листопада в Харкові відновив рух трамвай №6, що сполучає Південний вокзал та 602 мікрорайон на Салтівці.

Харьков, трамвай
Фото: Василь Голосний / РЕДПОСТ

"Цей трамвай зарекомендував себе дуже гарно. В експлуатації, в ремонтній базі. Він дуже комфортний та надійний. На даний момент ми вже отримали 8, поки що двоє – працюють" - розповів Олексій Максимов, головний інженер Жовтневого трамвайного депо.
 
Незабаром цим маршрутом курсуватимуть всі 8 трамваїв, додає Олексій Максимов. Щонеділі додаватимуть по одному.
 
Трамвай №6 курсує наступним чином: розворотне коло «Південний вокзал» – вул. Євгена Котляра – вул. Полтавський Шлях – пл. Сергіївська – пл. Павлівська – пл. Конституції – пр. Героїв Харкова – вул. Академіка Павлова – пров. Салтівський – Салтівське шосе – розворотне коло «602 м/р».
 

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Тэги:  харьков, трамвай, салтовка
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