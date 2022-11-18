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18.11.2022  18:53   Дмитро Колонєй

У Харкові ворогом пошкоджено більше ста об’єктів теплозабезпечення (фото)

Про це мер Харкова Ігор Терехов поінформував під час круглого столу, присвяченого відновленню та функціонуванню енергетичної та комунальної інфраструктури.


У Харкові ворогом пошкоджено більше ста об’єктів теплозабезпечення (фото)
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Міськраду, круглий стіл пройшов у Харкові за участю членів Комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг.
 
За словами Харківського міського голови Ігоря Терехова, у місті було пошкоджено 20 км магістральних трубопроводів, 44 котельні, одна ТЕЦ, 46 центральних та сім індивідуальних теплових пунктів, три насосні станції. В цілому за час війни у Харкові від обстрілів окупантів постраждали 117 інфраструктурних об’єктів КП «Харківські теплові мережі». Мер підкреслив, що інфраструктуру відновлюють. Так, на реновацію ТЕЦ-3 спрямовано 70 млн грн з бюджету міської територіальної громади та кошти державного бюджету.
 
Обстріли Харкова: Пошкоджено ворогом більше ста об’єктів теплозабезпечення
 
«Ми працюємо всі разом. Сподіваємося також на реалізацію «Проєкту розвитку міської інфраструктури-2» спільно з Міжнародним банком реконструкції та розвитку, що дозволить ХТМ та «Харківводоканалу» отримати кошти на відновлення своїх об'єктів», - зазначив мер Харкова.
 
Источник:   Міськрада
 Тэги:  игорь терехов, отопительный сезон, харьков, агрессия россии
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