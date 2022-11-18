18.11.2022 18:53 Дмитро Колонєй

У Харкові ворогом пошкоджено більше ста об’єктів теплозабезпечення (фото)

Про це мер Харкова Ігор Терехов поінформував під час круглого столу, присвяченого відновленню та функціонуванню енергетичної та комунальної інфраструктури.



У Харкові ворогом пошкоджено більше ста об’єктів теплозабезпечення (фото)



Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на Міськраду, круглий стіл пройшов у Харкові за участю членів Комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг.

За словами Харківського міського голови Ігоря Терехова, у місті було пошкоджено 20 км магістральних трубопроводів, 44 котельні, одна ТЕЦ, 46 центральних та сім індивідуальних теплових пунктів, три насосні станції. В цілому за час війни у Харкові від обстрілів окупантів постраждали 117 інфраструктурних об’єктів КП «Харківські теплові мережі». Мер підкреслив, що інфраструктуру відновлюють. Так, на реновацію ТЕЦ-3 спрямовано 70 млн грн з бюджету міської територіальної громади та кошти державного бюджету.

«Ми працюємо всі разом. Сподіваємося також на реалізацію «Проєкту розвитку міської інфраструктури-2» спільно з Міжнародним банком реконструкції та розвитку, що дозволить ХТМ та «Харківводоканалу» отримати кошти на відновлення своїх об'єктів», - зазначив мер Харкова.