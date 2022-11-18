Ворог обстрілював Харківщину з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії (відео)
Оперативна інформація станом на вечір 18 листопада 2022 року щодо російського вторгнення на Харківщині.
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Генштаб ЗСУ, протягом доби ворог завдав 5 ракетних ударів та здійснив більш як 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.
На інших напрямках ворог здійснював обстріли:
на Слобожанському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, по районах населених пунктів Ветеринарне, Глибоке, Дворічна, Огірцеве, Осиново, Стариця, Хатнє та Фиголівка Харківської області;
на Куп’янському та Лиманському напрямках – з артилерії різних типів, по районах населених пунктів Берестове, Кислівка, Котлярівка, Крохмальне, Піщане і Табаївка Харківської області; Греківка, Макіївка, Невське, Новоселівське, Площанка і Стельмахівка на Луганщині та Колодязі і Торське Донецької області;
Підтверджено втрати противника в Херсонській області за попередні дні.
Українська авіація протягом доби завдала 4 удари по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.
Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони за поточну добу уразили 2 пункти управління, 9 районів зосередження живої сили, озброєння і військової техніки, 2 склади боєприпасів та залізничний міст.