18.11.2022 19:39 Дмитро Колонєй

Вы - наше будущее, и я уверен, что все ваши планы обязательно реализуются - Ігор Терехов (фото)

Мер Харкова Ігор Терехов привітав молодь з Днем студента.



Вы - наше будущее, и я уверен, что все ваши планы обязательно реализуются - Ігор Терехов (фото)



Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на Міськраду, Харківський міський голова Ігор Терехов привітав молодь з Днем студента. Зокрема, мер Харкова зазначив:

«У каждого свой фронт, и каждый делает все ради победы. Есть студенты, которые защищают страну и родной город от врага, студенты-медики, спасающие жизнь, студенты-волонтеры и те, кто продолжают обучение. После победы мы отстроим наш город и страну, и здесь очень пригодятся ваши знания. Я благодарен каждому из вас. Вы - наше будущее, и я уверен, что все ваши планы обязательно реализуются», - звернувся до молоді Ігор Терехов.

Подяку міського голови оголосили студентам та курсантам 23 закладів вищої освіти.

У свою чергу студентська спільнота зробила символічний подарунок місту - студентський квиток. Його Ігорю Терехову передала студентка Харківського національного університету міського господарства ім. О. М. Бекетова Дарина Рудь як свідчення того, що Харків завжди відкритий для молоді, науки, ініціативи та творчості.

У Харкові функціонує 24 державних та сім приватних закладів вищої освіти, в яких продовжують навчатися понад 130 тис. студентів.