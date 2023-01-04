04.01.2023 15:51 Дмитро Колонєй

Харківські комунальники виконали десятки тисяч заявок від містян

Частіше за все харківські тепловики відновляли гаряче водопостачання.



Харківські комунальники виконали десятки тисяч заявок від містян



Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на КП «Харківські теплові мережі» фахівці підприємства з початку опалювального сезону виконали понад 77 тис. заявок від громадян, які надійшли через службу «15-62».

Близько 17 тис. заявок стосувалися гарячого водопостачання, решта - опалення. Зокрема, тільки за перші дні нового року було відпрацьовано понад 700 звернень.

«Переважно це розповітрення та усунення дефектів на внутрішньоквартальних та будинкових системах після ракетних обстрілів і повторного запуску опалення, яке тільки наприкінці минулого року довелося здійснити п’ять разів у межах міста і, як мінімум, шість разів - у деяких районах», - зазначили на підприємстві.

Попри ворожі атаки на критичну інфраструктуру, підприємство продовжує працювати:

відновлюються пошкоджені елементи системи

поступово модернізуються джерела теплопостачання

триває процес ізоляції зовнішніх трубопроводів і систем у підвалах та на дахах будинків. Це допомагає заощадити тепло і вберегти труби від розмерзання на випадок блекаутів.