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04.01.2023  15:51   Дмитро Колонєй

Харківські комунальники виконали десятки тисяч заявок від містян

Частіше за все харківські тепловики відновляли гаряче водопостачання.


Харківські комунальники виконали десятки тисяч заявок від містян
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на КП «Харківські теплові мережі» фахівці підприємства з початку опалювального сезону виконали понад 77 тис. заявок від громадян, які надійшли через службу «15-62».
 
Близько 17 тис. заявок стосувалися гарячого водопостачання, решта - опалення. Зокрема, тільки за перші дні нового року було відпрацьовано понад 700 звернень. 
 
«Переважно це розповітрення та усунення дефектів на внутрішньоквартальних та будинкових системах після ракетних обстрілів і повторного запуску опалення, яке тільки наприкінці минулого року довелося здійснити п’ять разів у межах міста і, як мінімум,  шість разів - у деяких районах», - зазначили на підприємстві. 
 
Попри ворожі атаки на критичну інфраструктуру, підприємство продовжує працювати:
  • відновлюються пошкоджені елементи системи
  • поступово модернізуються джерела теплопостачання
  • триває процес ізоляції зовнішніх трубопроводів і систем у підвалах та на дахах будинків. Це допомагає заощадити тепло і вберегти труби від розмерзання на випадок блекаутів.
 
Источник:   Міскрада
 Тэги:  коммунальщики, отопительный сезон, харьков
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