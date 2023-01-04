04.01.2023 16:23 Дмитро Колонєй
Стало відомо, як у блекаут звернутися до харківської поліції: телефони
Харківські правоохоронці поінформували о телефонах, на які, коли нема світла, приймають звернення чергові частини.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, із посиланням на ГУ Нацполіції, для найшвидшого реагування на повідомлення про правопорушення та події в умовах блекауту при відсутності GSM-зв’язку, чергові частини підрозділів ГУНП в Харківській області продовжують працювати та приймати звернення від населення.
Для здійснення постійної комунікації поліції службові номери телефонів підключені до месенджера WhatsApp, на який громадяни можуть зателефонувати або надіслати повідомлення про злочини або правопорушення. Це можна зробити у «Пунктах незламності», які підключені до супутникового зв’язку Starlink.
Контактні номери телефонів підрозділів:
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ГУНП в Харківській області 0503022044, 0957042322
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ХРУП №1 (Київський) 0632154684
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ХРУП № 1 ВП № 1 (Основ’янський) 0632031916
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ХРУП № 1 ВП № 2 (Слобідський) 0961923702
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ХРУП № 1 ВП № 3 (Харківський) 0990732499
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ХРУП № 1 відділення № 1 (Аеропорт) 0961923702
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ХРУП № 1 відділення № 2 (Люботин) 0685509928
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ХРУП № 1 відділення № 3 (Нововодолазьке) 0505858586
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ХРУП № 1 СПД № 1 (ВП на ст.Основа) 0632154684
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ХРУП № 2 (Салтівський) 0933165867
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ХРУП № 2 ВП № 1 (Індустріальний) 0956047088
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ХРУП № 2 ВП № 2 (Немишлянський) 0688404049
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ХРУП № 2 відділення № 1 (Слобожанське) 0639556281
-
ХРУП № 3 (Шевченківський) 0636318179
-
ХРУП № 3 ВП № 1 (Новобаварський) 0978608935
-
ХРУП № 3 ВП № 2 (Холодногірський) 0686376157
-
ВП в метрополітені 0688148690
-
ХРУП № 3 ВП № 3 (Дергачівський) 0973073578
-
ХРУП № 3 відділення № 1 (ст. Харків-пасс) 0687165846
-
Ізюмське РУП 0504950916
-
Ізюмське РУП ВП № 1 (Балаклійський) 0504168081
-
Ізюмське РУП відділення № 1 (Барвінківське) 0504950959
-
Ізюмське РУП СПД № 1 (Борівське) 0504133749
-
Чугуївське РУП 0958254759
-
Чугуївське РУП ВП № 1 (Вовчанське) 0935474170
-
Чугуївське РУП ВП № 2 (Зміївське) 0953026535
-
Богодухівський РВП 0957046091
-
Богодухівський РВП ВП № 1 (Валківський) 0634476048
-
Богодухівський РВП ВП № 2 (Золочівський) 0933831595
-
Богодухівський РВП СПД № 1 (Коломацьке) 0988170286
-
Богодухівський РВП СПД № 2 (Краснокутське) 0986134354
-
Красноградський РВП 0988250706
-
Красноградський РВП відділення № 1 (Сахновщинський) 0932910645
-
Красноградський РВП СПД № 1 (Зачепилівське) 0933165843
-
Красноградський РВП СПД № 1 ВП № 1 (Кегичівське) 0956241926
-
Куп’янський РВП 0504015282
-
Куп’янський РВП РВП Відділ ПД № 1 (Шевченківське) 0504008933
-
Куп’янський РВП РВП Відділення поліції № 1 (Великобурлуцьке) 0963238914
-
Куп’янський РВП СПД № 1 (Дворічанський) 0937397106
-
Лозівський РВП 0954799598
-
Лозівський РВП ВП № 1 (Первомайський) 0668340582
-
Лозівський РВП СПД № 1 (Близнюківський) 0660785209
-
УПП в Харківській області 0636066473
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