04.01.2023 16:23 Дмитро Колонєй

Стало відомо, як у блекаут звернутися до харківської поліції: телефони

Харківські правоохоронці поінформували о телефонах, на які, коли нема світла, приймають звернення чергові частини.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на ГУ Нацполіції, для найшвидшого реагування на повідомлення про правопорушення та події в умовах блекауту при відсутності GSM-зв’язку, чергові частини підрозділів ГУНП в Харківській області продовжують працювати та приймати звернення від населення.

Для здійснення постійної комунікації поліції службові номери телефонів підключені до месенджера WhatsApp, на який громадяни можуть зателефонувати або надіслати повідомлення про злочини або правопорушення. Це можна зробити у «Пунктах незламності», які підключені до супутникового зв’язку Starlink.

Контактні номери телефонів підрозділів:

ГУНП в Харківській області 0503022044, 0957042322

ХРУП №1 (Київський) 0632154684

ХРУП № 1 ВП № 1 (Основ’янський) 0632031916

ХРУП № 1 ВП № 2 (Слобідський) 0961923702

ХРУП № 1 ВП № 3 (Харківський) 0990732499

ХРУП № 1 відділення № 1 (Аеропорт) 0961923702

ХРУП № 1 відділення № 2 (Люботин) 0685509928

ХРУП № 1 відділення № 3 (Нововодолазьке) 0505858586

ХРУП № 1 СПД № 1 (ВП на ст.Основа) 0632154684

ХРУП № 2 (Салтівський) 0933165867

ХРУП № 2 ВП № 1 (Індустріальний) 0956047088

ХРУП № 2 ВП № 2 (Немишлянський) 0688404049

ХРУП № 2 відділення № 1 (Слобожанське) 0639556281

ХРУП № 3 (Шевченківський) 0636318179

ХРУП № 3 ВП № 1 (Новобаварський) 0978608935

ХРУП № 3 ВП № 2 (Холодногірський) 0686376157

ВП в метрополітені 0688148690

ХРУП № 3 ВП № 3 (Дергачівський) 0973073578

ХРУП № 3 відділення № 1 (ст. Харків-пасс) 0687165846

Ізюмське РУП 0504950916

Ізюмське РУП ВП № 1 (Балаклійський) 0504168081

Ізюмське РУП відділення № 1 (Барвінківське) 0504950959

Ізюмське РУП СПД № 1 (Борівське) 0504133749

Чугуївське РУП 0958254759

Чугуївське РУП ВП № 1 (Вовчанське) 0935474170

Чугуївське РУП ВП № 2 (Зміївське) 0953026535

Богодухівський РВП 0957046091

Богодухівський РВП ВП № 1 (Валківський) 0634476048

Богодухівський РВП ВП № 2 (Золочівський) 0933831595

Богодухівський РВП СПД № 1 (Коломацьке) 0988170286

Богодухівський РВП СПД № 2 (Краснокутське) 0986134354

Красноградський РВП 0988250706

Красноградський РВП відділення № 1 (Сахновщинський) 0932910645

Красноградський РВП СПД № 1 (Зачепилівське) 0933165843

Красноградський РВП СПД № 1 ВП № 1 (Кегичівське) 0956241926

Куп’янський РВП 0504015282

Куп’янський РВП РВП Відділ ПД № 1 (Шевченківське) 0504008933

Куп’янський РВП РВП Відділення поліції № 1 (Великобурлуцьке) 0963238914

Куп’янський РВП СПД № 1 (Дворічанський) 0937397106

Лозівський РВП 0954799598

Лозівський РВП ВП № 1 (Первомайський) 0668340582

Лозівський РВП СПД № 1 (Близнюківський) 0660785209

УПП в Харківській області 0636066473