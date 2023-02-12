12.02.2023 11:46 Рита Парфенова

Поліція Харкова збирає докази військових злочинів рф

Минулої доби країна-агресор завдала ракетних ударів по цивільних об’єктах Харківщини.

Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на відділ комунікації поліції Харківської області, продовж доби працівники слідчо-оперативних груп та експерти-криміналісти узафіксували 27 фактів пошкодження будинків та інших споруд внаслідок обстрілів і відкрили кримінальні провадження.



Протягом доби окупанти атакували населені пункти на Куп’янському та Чугуївському напрямках. руйнації зазнали такі населені пункти:

внаслідок ракетного обстрілу Харкова зруйновано й виникла масштабна пожежа на одному з підприємств міста. Поранення отримав 35-річний чоловік.

від ракетного обстрілу міста Вовчанськ постраждали домівки громадян, господарчі будівлі, магазин та приміщення підприємства. Вибуховою хвилею у домоволодіннях вибило шибки, потрощило фасади, побило дахові покриття.

у селі Подоли Куп’янського району проти мирного населення ворог застосував РСЗВ «Град». Внаслідок обстрілу пошкоджено паркан та дах приватного будинку, господарчі споруди.

Раніше РЕДПОСТ писав, що проти ночі з 11 на 12 лютого російські військові здійнили ракетний обстріл міста Харкова.



