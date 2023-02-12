Поліція Харкова збирає докази військових злочинів рф

Минулої доби країна-агресор завдала ракетних ударів по цивільних об’єктах Харківщини.
Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на відділ комунікації поліції Харківської області, продовж доби працівники слідчо-оперативних груп та експерти-криміналісти узафіксували 27 фактів пошкодження будинків та інших споруд внаслідок обстрілів і відкрили кримінальні провадження.
Протягом доби окупанти атакували населені пункти на Куп’янському та Чугуївському напрямках. руйнації зазнали такі населені пункти:
Раніше РЕДПОСТ писав, що проти ночі з 11 на 12 лютого російські військові здійнили ракетний обстріл міста Харкова.
Комментариев: 0
День неможливо спланувати заздалегідь – він сам себе планує. Намагайтеся не втрачати голови, тому що не всі сюрпризи обіцяють бути приємними.
У Харкові протягом усього дня погода буде похмурою. Увечері йтиме дрібний сніг.
Сьогодні відзначається міжнародне свято, яке подарувала світові Україна.
влажность:
давление:
ветер: