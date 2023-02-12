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12.02.2023  11:46   Рита Парфенова

Поліція Харкова збирає докази військових злочинів рф

Минулої доби країна-агресор завдала ракетних ударів по цивільних об’єктах Харківщини.

Поліція зафіксувала 27 фактів пошкодження будинків на Харківщині внаслідок обстрілів

Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на відділ комунікації поліції Харківської області, продовж доби працівники слідчо-оперативних груп та експерти-криміналісти узафіксували 27 фактів пошкодження будинків та інших споруд внаслідок обстрілів і відкрили кримінальні провадження.

Протягом доби окупанти атакували населені пункти на Куп’янському та Чугуївському напрямках. руйнації зазнали такі населені пункти:

  • внаслідок ракетного обстрілу Харкова зруйновано й виникла масштабна пожежа на одному з підприємств міста. Поранення отримав 35-річний чоловік.
  • від ракетного обстрілу міста Вовчанськ постраждали домівки громадян, господарчі будівлі, магазин та приміщення підприємства. Вибуховою хвилею у домоволодіннях вибило шибки, потрощило фасади, побило дахові покриття.
  • у селі Подоли Куп’янського району проти мирного населення ворог застосував РСЗВ «Град». Внаслідок обстрілу пошкоджено паркан та дах приватного будинку, господарчі споруди.

Поліція зафіксувала 27 фактів пошкодження будинків на Харківщині внаслідок обстрілів

Раніше РЕДПОСТ писав, що проти ночі з 11 на 12 лютого російські військові здійнили ракетний обстріл  міста Харкова.

Поліція зафіксувала 27 фактів пошкодження будинків на Харківщині внаслідок обстрілів


Источник:   Поліція Харківської області
 Тэги:  ракетний удар, полиция, харків, харьков, агрессия россии
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