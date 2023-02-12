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12.02.2023  11:09   Рита Парфенова

Пожежу та наслідки ракетного обстрілу депо Нової пошті у Харкові показали в прокуратурі (фото)

Правоохоронці задокументували наслідки нічного обстрілу приватного підприємства у Харкові.

наследки ракетного обстрілу депо Нової пошті у Харкові

Як передає РЕДПОСТ з посиданням на Харківсьеу обласну прокуратуру, 11 лютого близько 23:10 російські військові завдали ракетний удар по Слобідському району м. Харкова. Пошкоджено складські приміщення та низку транспортних засобів.



Отримав поранення співробітник підприємства.

За попередніми даними, ворог обстріляв місто ракетами типу С-300 з території Бєлгородської області.

За процесуального керівництва Слобідської окружної прокуратури м. Харкова розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Раніше РЕДПОСТ писав, що проти ночі з 11 на 12 лютого російські військові здійнили ракетний обстріл  міста Харкова. Осколкові поранення отримав 35-річний чоловік.


Источник:   Прокуратура Харківської області
 Тэги:  ракетний удар, прокуратура, харків, харьков, агрессия россии
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