12.02.2023 11:09 Рита Парфенова

Пожежу та наслідки ракетного обстрілу депо Нової пошті у Харкові показали в прокуратурі (фото)

Правоохоронці задокументували наслідки нічного обстрілу приватного підприємства у Харкові.

Як передає РЕДПОСТ з посиданням на Харківсьеу обласну прокуратуру, 11 лютого близько 23:10 російські військові завдали ракетний удар по Слобідському району м. Харкова. Пошкоджено складські приміщення та низку транспортних засобів.





Отримав поранення співробітник підприємства.



За попередніми даними, ворог обстріляв місто ракетами типу С-300 з території Бєлгородської області.



За процесуального керівництва Слобідської окружної прокуратури м. Харкова розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Раніше РЕДПОСТ писав, що проти ночі з 11 на 12 лютого російські військові здійнили ракетний обстріл міста Харкова. Осколкові поранення отримав 35-річний чоловік.



