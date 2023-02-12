12.02.2023 10:01 Рита Парфенова

Комунальники Харкова зранку прибирають місто від снігу (фото)

Після нічного снігопада робітники житлово-комунального господарства чистять вулиці та пішохідні доріжки від снігу.



t.me/citykharkivua

Як передає РЕДПОСТ з посиланням на Департаменті житлово-комунального господарства, вранці 12 лютого сніг у Харкові чистять більше трьох тисяч працівників.



На вулицях, у дворах та парках снігу прибирають 1 682 комунальних працівники.



Прибудинкові території житлових будинків приводять до ладу 1 552 робітники КП «Харківблагоустрій». В очищенні дворів і внутрішньоквартальних доріг від снігу задіяно 60 одиниць автотракторної техніки та 103 засоби малої механізації.



На об’єктах СКП «Харківзеленбуд» працюють 130 робітників, 32 одиниці автотракторної техніки та 21 засіб малої механізації.



