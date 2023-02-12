Комунальники Харкова зранку прибирають місто від снігу (фото)

Після нічного снігопада робітники житлово-комунального господарства чистять вулиці та пішохідні доріжки від снігу.
Як передає РЕДПОСТ з посиланням на Департаменті житлово-комунального господарства, вранці 12 лютого сніг у Харкові чистять більше трьох тисяч працівників.
На вулицях, у дворах та парках снігу прибирають 1 682 комунальних працівники.
Прибудинкові території житлових будинків приводять до ладу 1 552 робітники КП «Харківблагоустрій». В очищенні дворів і внутрішньоквартальних доріг від снігу задіяно 60 одиниць автотракторної техніки та 103 засоби малої механізації.
На об’єктах СКП «Харківзеленбуд» працюють 130 робітників, 32 одиниці автотракторної техніки та 21 засіб малої механізації.
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День неможливо спланувати заздалегідь – він сам себе планує. Намагайтеся не втрачати голови, тому що не всі сюрпризи обіцяють бути приємними.
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