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12.02.2023  10:01   Рита Парфенова

Комунальники Харкова зранку прибирають місто від снігу (фото)

Після нічного снігопада робітники житлово-комунального господарства чистять вулиці та пішохідні доріжки від снігу.


t.me/citykharkivua

Як передає РЕДПОСТ з посиланням на Департаменті житлово-комунального господарства, вранці 12 лютого сніг у Харкові чистять більше трьох тисяч працівників.

На вулицях, у дворах та парках снігу  прибирають 1 682 комунальних працівники.

Прибудинкові території житлових будинків приводять до ладу 1 552 робітники КП «Харківблагоустрій». В очищенні дворів і внутрішньоквартальних доріг від снігу задіяно  60 одиниць автотракторної техніки та 103 засоби малої механізації.

На об’єктах СКП «Харківзеленбуд» працюють 130 робітників, 32 одиниці автотракторної техніки та 21 засіб малої механізації.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що комунальники відновили опалення харківських будинків після обстрілу.
 
У Харкові 12 лютого парки, вулиці та прибудинкові територіх чистят від снігу більше трьох тисяч працівників ЖКГ

У Харкові 12 лютого парки, вулиці та прибудинкові територіх чистят від снігу більше трьох тисяч працівників ЖКГ У Харкові 12 лютого парки, вулиці та прибудинкові територіх чистят від снігу більше трьох тисяч працівників ЖКГ

У Харкові 12 лютого парки, вулиці та прибудинкові територіх чистят від снігу більше трьох тисяч працівників ЖКГ


Источник:   ХМР
 Тэги:  прибирання снігу, харьков, харків, жкг
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