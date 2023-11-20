20.11.2023 12:16 Рита Парфенова

Майже дві тисячі комунальників прибирають сніг на вулицях Харкова

З ранку 20 листопада до робіт з прибирання снігу у Харкові залучили 1948 працівників комунальних підприємств.



Фото: РЕДПОСТ

Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Департамент житлово-комунального господарства, в місті також працює 84 одиниці автотракторної техніки та 71 засіб малої механізації.



Так, на прибудинкових територіях, які обслуговує КП «Харківблагоустрій», сніг прибирають 1728 робітників за допомогою 60 одиниць автотракторної техніки.



На об'єктах СКП «Харківзеленбуд» працюють 220 робітників підприємства та 24 одиниці техніки.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що проти ночі з 19 на 20 листопада у місті випав перший у цьому сезоні сніг (фото).