Майже дві тисячі комунальників прибирають сніг на вулицях Харкова

З ранку 20 листопада до робіт з прибирання снігу у Харкові залучили 1948 працівників комунальних підприємств.
Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Департамент житлово-комунального господарства, в місті також працює 84 одиниці автотракторної техніки та 71 засіб малої механізації.
Так, на прибудинкових територіях, які обслуговує КП «Харківблагоустрій», сніг прибирають 1728 робітників за допомогою 60 одиниць автотракторної техніки.
На об'єктах СКП «Харківзеленбуд» працюють 220 робітників підприємства та 24 одиниці техніки.
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Зірки обіцяють насичений подіями та емоціями день. Особливо добре вдаватиметься все, що так чи інакше пов'язане з інтелектуальною сферою.
У Харкові сонце в цей день буде рідко з'являтися з-за хмар. Практично весь час йтиме сильний сніг, який у другій половині дня повинен послабшати. Ближче до вечора він припиниться.
1954 року Генеральна Асамблея ООН рекомендувала всім країнам ввести у практику святкування Всесвітнього дня дитини.
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