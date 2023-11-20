20.11.2023 12:00 Рита Парфенова

Пропагандист «руского міра» з Харкова не встиг втекти до рф

На Харківщині СБУ викрила чергового пропагандиста «руского міра», який чекав на захоплення України

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на речника в Управлінні СБ України в Харківській області Владислава Абдулу, оперативники спецслужби встановили, що до протиправної діяльності причетний 54-річний мешканець Харкова.

За даними слідства, чоловік на власних сторінках у соцмережах прославляв і виправдовував дії російських військових та заперечував збройну агресію рф проти України.



Зловмисник поширював матеріали, у котрих підтримував російську армію та путіна. Також у своїх публікаціях агітатор писав, що хоче аби рф швидше захопила Україну.



У межах відкритого кримінального провадження правоохоронці провели обшуки за місцем проживання пропагандиста, де виявили мобільний телефон та флешку з матеріалами ворожої пропаганди.



Фігуранту повідомили про підозру за ч. 2 ст. 436-2 Кримінального кодексу України – «Виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників».



Після оголошення підозри, зловмисник переховувався від слідства та намагався втекти до рф, проте оперативники встановили його місцезнаходження і затримали.



Наразі фігуранту обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.



Викриття протиправної діяльності проводили співробітники СБУ у Харківській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

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