20.11.2023 11:34 Рита Парфенова

Почесний громадянин міста Харкова Світлана Горбунова-Рубан відзначає день народження

Харківський міський голова Ігор Терехов привітав з днем народження Почесного громадянина міста Харкова, заступника міського голови з питань охорони здоров'я та соціального захисту населення Світлану Горбунову-Рубан.

Привітання мера Харкова опубліковано у телеграм-каналі міськради повідомляє РЕДПОСТ.



«Прийміть найщиріші вітання з днем народження! Дякую за відданість роботі та невичерпний ентузіазм, завдяки якому безперервно вирішуються життєві проблеми харків’ян.



Особливо важливою є Ваша робота зараз, у воєнні часи. Завдяки Вашому професіоналізму, попри ворожі обстріли соціальної інфраструктури, містяни своєчасно отримують кваліфіковану медичну та соціальну допомогу. Ви піклуєтеся про найвразливіші категорії населення, котрі, як ніколи, потребують захисту.



Нехай добро, яким сповнене Ваше серце, повертається сповна. Бажаю міцного здоров’я, щастя та миру в Україні!» - говориться у привітанні.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що мер Харкова Ігор Терехов розповів у єфірі телемарафону, де стоятиме новорічна ялинка у Харкові цього року.