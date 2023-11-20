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20.11.2023  11:25   Рита Парфенова

Відбирав зброю у населення: у Харкові судитимуть колаборанта

Завершено спецрозслідування стосовно колаборанта, який влаштувався на роботу до окупантів «правоохоронцем» і вилучав зброю у мешканців Куп’янська

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Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

Під час вторгнення збройних сил російської федерації до міста Куп'янськ, один з місцевих жителів, за даними слідства, отримав роботу в створеному окупантами псевдоправоохоронному органі. Чоловік вибрав добровільно посаду «и. о. инспектора разрешительной системы отделения общественной безопасности Управления внутренних дел ВГА Харьковской области».

У період з червня по вересень 2022 року колаборант, виконуючи трудові обов’язки, забезпечував пропускний режим на блокпостах, облаштованих російськими військовими на території Куп’янська. Також він перевіряв наявність дозвільних документів на зберігання мисливської зброї у місцевих мешканців. Чоловік проводив відповідні перевірки і займався вилученням зброї і бойових припасів у населення, після чого передавав вилучене представникам рф.

Харківською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно 42-річного чоловіка за фактом колабораційної діяльності (ч. 7 ст. 111-1 КК України).

Обвинувачений перебуває в розшуку. Чоловіка судитимуть заочно в Червонозаводському районному суді м. Харкова.

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від дванадцяти до п’ятнадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років та з конфіскацією майна або без такої.

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Источник:   Прокуратура Харківської області
 Тэги:  колаборант, харків, агрессия россии
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