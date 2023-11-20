Відбирав зброю у населення: у Харкові судитимуть колаборанта

Під час вторгнення збройних сил російської федерації до міста Куп'янськ, один з місцевих жителів, за даними слідства, отримав роботу в створеному окупантами псевдоправоохоронному органі. Чоловік вибрав добровільно посаду «и. о. инспектора разрешительной системы отделения общественной безопасности Управления внутренних дел ВГА Харьковской области».



У період з червня по вересень 2022 року колаборант, виконуючи трудові обов’язки, забезпечував пропускний режим на блокпостах, облаштованих російськими військовими на території Куп’янська. Також він перевіряв наявність дозвільних документів на зберігання мисливської зброї у місцевих мешканців. Чоловік проводив відповідні перевірки і займався вилученням зброї і бойових припасів у населення, після чого передавав вилучене представникам рф.



Харківською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно 42-річного чоловіка за фактом колабораційної діяльності (ч. 7 ст. 111-1 КК України).



Обвинувачений перебуває в розшуку. Чоловіка судитимуть заочно в Червонозаводському районному суді м. Харкова.



Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від дванадцяти до п’ятнадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років та з конфіскацією майна або без такої.