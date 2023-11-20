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20.11.2023  10:40   Рита Парфенова

Поліцейські виявили правопорушників на Харківщині

Протягом минулої доби поліцейські Харківщини відреагували на 1032 заяви від громадян, що надійшли через спецлінію “102”

поліція
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

Особовим складом ГУНП в Харківській області за підозрою у причетності до диверсійно-розвідувальних груп та у проведенні пропагандистської діяльності до територіальних підрозділів доставлені для перевірки 3 особи.

На блокпостах Харківської області з метою недопущення потрапляння у населені пункти нелегальної зброї та наркотичних речовин правоохоронці спільно з військовослужбовцями перевірили понад 3160 транспортних засобів.

Минулої доби на території Харківщини сталося 13 дорожньо-транспортних пригод, в яких 8 громадян отримали травми.

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Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 20 листопада 2023 року.

 

Источник:   Поліція Харківської області
 Тэги:  поліція, харків
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