Поліцейські виявили правопорушників на Харківщині

20.11.2023 10:40 Рита Парфенова

Протягом минулої доби поліцейські Харківщини відреагували на 1032 заяви від громадян, що надійшли через спецлінію “102”

Особовим складом ГУНП в Харківській області за підозрою у причетності до диверсійно-розвідувальних груп та у проведенні пропагандистської діяльності до територіальних підрозділів доставлені для перевірки 3 особи.На блокпостах Харківської області з метою недопущення потрапляння у населені пункти нелегальної зброї та наркотичних речовин правоохоронці спільно з військовослужбовцями перевірили понад 3160 транспортних засобів.Минулої доби на території Харківщини сталося 13 дорожньо-транспортних пригод, в яких 8 громадян отримали травми.