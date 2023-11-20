На Харківщині 50 людей загинуло внаслідок підриву на ворожих мінах

З часу деокупації Харківщини сталося 245 випадків підривів цивільних осіб на російських вибухівках і мінах.
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області, події з підривом на вибухонебезпечних предметах забрали життя 50 людей, 195 отримали травми і каліцтва. Переважна більшість випадків підривів на вибухонебезпечних предметах трапилась на територіях, які перебували в окупації, або там, де велись активні бойові дії.
Лише протягом минулого тижня від ворожих мін загинула 1 людина і 2 зазнали травм.
14 листопада у с. Григорівка Ізюмського району стався підрив вибухонебезпечного предмета. Внаслідок вибуху загинув чоловік, 1990 року народження, інший 35-річний чоловік отримав численні поранення. Обидва чоловіка в момент вибуху їхали у легковому автомобілі.
15 листопада у полі поблизу с. Сороківка Харківського району на ворожій міні підірвався 42-річний чоловік. Внаслідок вибуху він залишився без ноги.
Наразі обидва постраждалих перебувають на лікуванні в медичних закладах.
Рятувальники вкотре звертаються до громадян із закликом бути максимально обережними та не нехтувати правилами безпеки.
Важливо дотримуваться наступних правил:
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