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15.11.2023  13:00   Віталій Хінєвіч

Тюремні строки отримали колаборанти, які «здавали» українських патріотів на Харківщині

За матеріалами Служби безпеки засуджено ще двох ворожих поплічників, які співпрацювали з рф у період захоплення частини Харківської області.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на речника в Управлінні СБ України в Харківській області Владислава Абдулу, тоді їх призначили до російських окупаційних адміністрацій. Там вони «зливали» місця перебування учасників руху опору, брали участь у розграбуванні майна місцевих жителів.
 
Так, один із засуджених очолив загарбницький орган на території Кіндрашівської сільської громади, а інший - став «помічником» гауляйтера з Чугуївського району на Харківщині.
 
Перебуваючи на «посадах», вони сприяли агресору у поширенні кремлівського режиму та придушенні спротиву рашистам у прикордонних районах області. Для цього показували окупантам адреси проживання учасників АТО та сімей українських захисників.
 
Також «водили» загарбників по приватних домоволодіннях, з яких люди виїхали на підконтрольну Україні територію. У подальшому окупанти разом зі своїми поплічниками розграбовували ці помешкання. Співробітники СБУ затримали обох зловмисників у результаті стабілізаційних заходів на звільнених територіях області.
 
На підставі забраних доказів, суд визнав обох зловмисників винними за ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність), та призначив їм по 6 років тюрми.
 
Розслідування проводили співробітники СБУ в Харківській області за процесуального керівництва органів прокуратури.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що засуджений ексдиректор лісгоспу на Харківщині Віктор Сиса втік за кордон.
 
Источник:   Владислав Абдула
 Тэги:  агрессия россии, харків
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