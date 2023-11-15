15.11.2023 13:00 Віталій Хінєвіч

Тюремні строки отримали колаборанти, які «здавали» українських патріотів на Харківщині

За матеріалами Служби безпеки засуджено ще двох ворожих поплічників, які співпрацювали з рф у період захоплення частини Харківської області.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на речника в Управлінні СБ України в Харківській області Владислава Абдулу, тоді їх призначили до російських окупаційних адміністрацій. Там вони «зливали» місця перебування учасників руху опору, брали участь у розграбуванні майна місцевих жителів.

Так, один із засуджених очолив загарбницький орган на території Кіндрашівської сільської громади, а інший - став «помічником» гауляйтера з Чугуївського району на Харківщині.

Перебуваючи на «посадах», вони сприяли агресору у поширенні кремлівського режиму та придушенні спротиву рашистам у прикордонних районах області. Для цього показували окупантам адреси проживання учасників АТО та сімей українських захисників.

Також «водили» загарбників по приватних домоволодіннях, з яких люди виїхали на підконтрольну Україні територію. У подальшому окупанти разом зі своїми поплічниками розграбовували ці помешкання. Співробітники СБУ затримали обох зловмисників у результаті стабілізаційних заходів на звільнених територіях області.

На підставі забраних доказів, суд визнав обох зловмисників винними за ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність), та призначив їм по 6 років тюрми.

Розслідування проводили співробітники СБУ в Харківській області за процесуального керівництва органів прокуратури.

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