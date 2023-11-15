15.11.2023 12:32 Рита Парфенова

Засуджений ексдиректор лісгоспу на Харківщині Віктор Сиса втік за кордон: ВАКС оголосив розшук

Вищий антикорупційний суд України оголосив у міжнародний розшук засудженого колишнього директора лісового господарства Віктора Сису.

Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Центр протидії корупції, Апеляційна палата ВАКС прийняла таке рішення, оскільки Сиса втік з України. У зв'язку з цим судді вирішили стягнути засудженого заставу в розмірі 4,99 мільйона гривень, яку вніс заставодавець за Сису, та оголосили про його заочне утримання під вартою.



В апеляційній палаті ВАКС визначили, що ексдиректор Державного підприємства "Гутянське лісове господарство" Віктор Сиса, якого засудили на 5,5 років ув'язнення, оголошено у міжнародний розшук. У зв'язку з його втечею за межі країни, судді вирішили скерувати кошти з застави до державного бюджету та встановити заочний режим утримання під вартою.



У лютому 2022 року суд першої інстанції ВАКС виніс вирок ексдиректору лісгоспу Віктору Сисі, засуджуючи його до 5,5 років ув'язнення за спробу передати детективу суму в 100 тисяч доларів, а також передбачивши конфіскацію частини його майна.



Не згоджуючись із рішенням, захист подав апеляцію, і справа перейшла на розгляд апеляційної інстанції. Після того Сиса мобілізувався в ЗСУ, а апеляція зупинила провадження на час його служби.

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У кінці 2022 року, отримавши висновок Військово-лікарської комісії про непридатність, Сиса звільнився зі служби, а в липні цього року успішно виїхав з України.

Можливо, ці події не трапилися б, якби Сису взяли під варту без зволікань після вироку суду, принаймні на час розгляду апеляції. Але судді, визнаючи можливість ухилення від покарання, вирішили обмежитися заставою у розмірі 4,99 мільйона гривень, зазначили у Центрі протидії корупції.