Правоохоронці встановлюють обставини підриву авто в Ізюмському районі

Попередньо встановлено, що двоє чоловіків знайшли чотири ручні гранати РГО, які перенесли в автомобіль “ВАЗ 2107”.
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Фінанси потребують серйозного підходу. І обережніше з витратами: сьогодні похід у магазин «за хлібом» може пробити значний пролом у гаманці.
Хмарна погода протримається у Харкові увесь день. Без опадів.
15 листопада відзначається Всесвітній день рециклінгу (або вторинної переробки), який має на меті привернути увагу до збереження чистої атмосфери.
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