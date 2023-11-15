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15.11.2023  12:15   Віталій Хінєвіч

Правоохоронці встановлюють обставини підриву авто в Ізюмському районі

Попередньо встановлено, що двоє чоловіків знайшли чотири ручні гранати РГО, які перенесли в автомобіль “ВАЗ 2107”.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
 
14 листопада до відділення поліції №1 Ізюмського районного управління поліції ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення від старости села про те, що неподалік села Григорівка Барвінківської територіальної громади стався вибух автомобіля. 
 
Попередньо встановлено, що двоє чоловіків знайшли чотири ручні гранати РГО, які перенесли в автомобіль “ВАЗ 2107”. Боєприпаси здетонували.
 
 
При необережному поводженні з гранатою смертельно травмувався 33-річний місцевий мешканець та отримав тілесні ушкодження 35-річний чоловік.
 
За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ст. 115 Кримінального кодексу України з відміткою «нещасний випадок».
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що під Харковом чоловік підірвався на протипехотній міні.
 
Источник:   Поліція Харківської області
 Тэги:  міни, харків
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