15.11.2023 11:58 Рита Парфенова

Народжений на росії «чиновник» забороняв односельцам віїзд з окупованих територій Харківщини

Встановлено одного з «чиновников» окупаційної адміністрації, який обмежував виїзд людей із захоплених територій Харківщини

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру, 36-річний чоловік народився у Смоленській області рф, проте ще давно переїхав та мешкав у смт Козача Лопань Харківського району, де займався приватною підприємницькою діяльністю.

За даними слідства, під час окупації селища чоловік добровільно обійняв посаду «заместителя главы ВГА Харьковской области». Його «прерогативою» стали питання по економіці та фінансам у незаконному органі влади.

«Посадовець» здійснював «надзор» за переміщенням людей по тимчасово окупованій території Харківського району. Саме він видавав людям «пропуск на передвижение». Враховуючи, що підозрюваний добре знав місцевих, він принципово не видавав дозвіл на виїзд особам, які не підтримували дії рф, та тим, хто планував виїхати на територію України.

За процесуального керівництва Дергачівської окружної прокуратури Харківської області чоловіку заочно повідомлено про підозру за фактом колабораційної діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України).

Наразі колаборант переховується від слідства, вирішується питання щодо оголошення підозрюваного у розшук.

Правоохоронці вручили підозру його адвокату.

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