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15.11.2023  10:00   Рита Парфенова

Доцент харківського університету коригував російські обстріли по оборонному підприємству

СБУ затримала доцента університету, який працював на російське гру і коригував удари рф по Харкову.

Новини Харкова: затримано доцента університету, який працював на російське гру
 
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на речника в Управлінні СБ України в Харківській області Владислава Абдулу, контррозвідка Служби безпеки викрила у Харкові ще одного агента головного управління генштабу збройних сил росії (відомого як гру). Він коригував ракетно-артилерійські удари рф по військовій та критичній інфраструктурі обласного центру.
 
Зловмисником виявився 49-річний доцент одного з харківських університетів, якого російська воєнна розвідка дистанційно завербувала після початку повномасштабного вторгнення.
 
Серед основних завдань ворожого агента була фіксація наслідків ракетних та артилерійських ударів по одному з оборонних підприємств Харківщини, яке багато разів піддавалося обстрілам з боку російсько-окупаційних військ.
 
Також зловмисник відслідковував маршрути переміщення підрозділів ЗСУ та локації логістичних складів, у тому числі з боєприпасами та амуніцією українських воїнів.
 
Ще одним його завданням було відстеження діяльності іноземних волонтерських організацій на території Харкова.
 
Співробітники СБУ викрили агента воєнної розвідки рф і затримали його у власному помешканні в обласному центрі.
 
Новини Харкова: затримано доцента університету, який працював на російське гру
 
За матеріалами слідства, він передавав розвіддані до російського гру через месенджер у вигляді текстових повідомлень та відміток на електронних картах.
 
Під час обшуків у помешканні затриманого вилучено мобільний телефон та комп’ютерну техніку із доказами співпраці з агресором.
 
Новини Харкова: затримано доцента університету, який працював на російське гру Новини Харкова: затримано доцента університету, який працював на російське гру
 
Новини Харкова: затримано доцента університету, який працював на російське гру
 
На підставі зібраних матеріалів слідчі Служби безпеки повідомили російському агенту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).
 
Наразі він перебуває під вартою. Триває розслідування. Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення.
 
Комплексні заходи проводили співробітники Управління СБУ в Харківській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, харків'янину, який коригував ракетний удар по ХОДА, оголосили вирок.

 

Источник:   Владислав Абдула
 Тэги:  зрада, колаборант, харків, агрессия россии
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