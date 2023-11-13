13.11.2023 12:47 Рита Парфенова

Харків'янину, який коригував ракетний удар по ХОДА, оголосили вирок

Прокурори домоглись довічного увʼязнення російському агенту, який наводив ракети на ХОДА та інші цивільні будівлі

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківськй обласну прокуратуру, чоловік з лютого по квітень 2022 року збирав інформацію про ЗСУ та інфраструктуру у Харкові шляхом особистого спостереження, опитування місцевих жителів та фіксації даних.



Харківʼянин передавав розвіддані через заборонену в Україні соцмережу двом жінкам, які працюють на російські спецслужби. Одна з них нині проживає у Москві. У 2014 році вона перебувала на окупованій території в Донецькій області, де проходила службу у лавах так званої «ДНР» як медсестра. Інша кураторка мешкає у м. Санкт-Петербург і є очільницею проросійської організації «Спасём Донбасс».



28 лютого 2022 року чоловік надіслав кураторці у Москві координати Харківської обласної державної адміністрації. Окрім того, він надав дані для завдання ударів по головному офісу фірми ХАДО. А також ще низку адрес у місті, які в подальшому були обстріляні російською армією.



Також харківʼянин публікував у соцмережах дописи, у яких заперечував збройну агресію рф проти України та схвалював дії військових держави-агресора. Так, він поширив публікацію з проросійською пропагандою про те, що «у м. Мерефа американськими вченими проводяться випробування небезпечних біологічних препаратів на пацієнтах».



Під час обшуку, проведеного в помешканні зрадника, правоохоронці виявили у нього комп’ютерну техніку, за допомогою якої він здійснював свою підривну діяльність, а також карабін моделі «Форт-202», набої до пістолета, корпус гранати, які він незаконно придбав та зберігав у себе вдома.



Під час слідства у харківʼянина постійно змінювались версії, проте свою вину так і не визнав. Він зазначив, що нічого не знає та жодної інформації в рф він не передавав.





Обвинувальний вирок винесла колегія суддів Київського районного суду м. Харкова. 38-річного чоловіка визнано винним у державній зраді, у поширенні матеріалів, у яких міститься виправдовування збройної агресії рф проти України, у незаконній переробці вогнепальної зброї, у зберіганні вогнепальної зброї без передбаченого законом дозволу, у придбанні, носінні зберіганні боєприпасів без передбаченого законом дозволу, а також у зберіганні вибухових речовин без передбаченого законом дозволу (ч. 2 ст. 111, ч. 2 ст. 436-2, ч. 1 ст. 263-1, ч. 1 ст. 263 КК України). Йому призначено довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.



Наразі триває строк на апеляційне оскарження рішення.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що кіберфахівці Служби безпеки затримали агента головного управління генштабу збройних сил росії (відомого як гру), який скоригував повітряну атаку рф на Харків 6 жовтня 2023 року, внаслідок якого загинули жінка та 10-річний хлопчик.