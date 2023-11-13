13.11.2023 12:14 Рита Парфенова

15-річний хлопець пішов з дому та гуляв усю ніч по Харкову

Поліцейські міста Харкова упродовж доби розшукали зниклого підлітка.





Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області, 12 листопада до ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення про зникнення 15-річного хлопця. Близько 16:30 він пішов на прогулянку з другом та не повернувся додому, на дзвінки не відповідав.



Вжитими заходами працівники сектору ювенальної превенції ВП ХРУП № 1 вранці 13 листопада знайшли неповнолітнього неподалік станції метро “Київська” та повернули додому.



З неповнолітнім та його матір’ю правоохоронці провели профілактичну роботу щодо недопущення подібних випадків у майбутньому.



Вирішується питання щодо притягнення матері до адміністративної відповідальності.

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