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13.11.2023  12:14   Рита Парфенова

15-річний хлопець пішов з дому та гуляв усю ніч по Харкову

Поліцейські міста Харкова упродовж доби розшукали зниклого підлітка.

Поліцейські міста Харкова упродовж доби розшукали зниклого підлітка.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області, 12 листопада до ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення про зникнення 15-річного хлопця. Близько 16:30 він пішов на прогулянку з другом та не повернувся додому, на дзвінки не відповідав.

Вжитими заходами працівники сектору ювенальної превенції ВП ХРУП № 1 вранці 13 листопада знайшли неповнолітнього неподалік станції метро “Київська” та повернули додому.

З неповнолітнім та його матір’ю правоохоронці провели профілактичну роботу щодо недопущення подібних випадків у майбутньому.

Вирішується питання щодо притягнення матері до адміністративної відповідальності.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що під Харковом хлопець пішов з дому, поки опікунка виносила сміття.

 

 

Источник:   Поліція Харківської області
 Тэги:  розшук, харків
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