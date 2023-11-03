Під Харковом хлопець пішов з дому, поки опікунка виносила сміття

Ювенальні поліцейські Харківської області розшукали зниклу дитину протягом години.
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області, зникнення дитини сталося у Нововодолазькій громаді.
Під час того, як мати-опікун виносила сміття на вулицю, семирічний вихованець сімейного дитячого будинку пішов з дому у невідомому напрямку. Жінка відразу зателефонувала на лінію "102" і повідомила про цей інцидент.
Правоохоронці негайно розпочали пошукові заходи, і вже за годину вони змогли встановити місцезнаходження зниклої дитини. Хлопчика знайшли у лісосмузі, і на щастя, його життю та здоров'ю нічого не загрожує.
З опікуном хлопчика проведена профілактична бесіда.
Комментариев: 0
Сьогодні хороший як для світських заходів, так і для активного проведення часу в колі сім'ї.
З ранку до самого вечора у Харкові небо буде вкрите хмарами. Більша частина дня пройде без опадів, а ближче до вечора очікується дощ.
Сьогодні в Україні відзначаються День ракетних військ та артилерії, а також День інженерних військ.
влажность:
давление:
ветер: