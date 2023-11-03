03.11.2023 11:40 Рита Парфенова

Під Харковом хлопець пішов з дому, поки опікунка виносила сміття

Ювенальні поліцейські Харківської області розшукали зниклу дитину протягом години.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області, зникнення дитини сталося у Нововодолазькій громаді.



Під час того, як мати-опікун виносила сміття на вулицю, семирічний вихованець сімейного дитячого будинку пішов з дому у невідомому напрямку. Жінка відразу зателефонувала на лінію "102" і повідомила про цей інцидент.



Правоохоронці негайно розпочали пошукові заходи, і вже за годину вони змогли встановити місцезнаходження зниклої дитини. Хлопчика знайшли у лісосмузі, і на щастя, його життю та здоров'ю нічого не загрожує.



З опікуном хлопчика проведена профілактична бесіда.

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