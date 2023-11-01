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01.11.2023  13:40   Віталій Хінєвіч

Поліція Харківщини розшукує зниклого чоловіка

15 жовтня чоловік пішов з дому у невідомому напрямку та до теперішнього часу його місце перебування невідомо.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
 
Співробітники Чугуївського районного управління поліції встановлюють місцезнаходження 81-річного Володимира Щербакова, мешканця міста Чугуїв.
 
Прикмети: сиве коротке волосся, сірі очі.
 
Був одягнутий у коричневу куртку, чорний светр, чорні штани та чорну кепку. 
 
Шановні громадяни, якщо ви володієте будь-якою інформацією щодо розшукуваного, просимо повідомити за телефонами: 
 
  • 8-057-46-2-20-13, 
  • 050-135-00-68, 
  • 097-811-80-57, 
  • 050-711-00-06 чи іншим зручним способом.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що ворожим обстрілом у Харківській області поранено жінку.

Источник:   Поліція Харківської області
 Тэги:  харків, розшук
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