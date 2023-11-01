01.11.2023 13:40 Віталій Хінєвіч

Поліція Харківщини розшукує зниклого чоловіка

15 жовтня чоловік пішов з дому у невідомому напрямку та до теперішнього часу його місце перебування невідомо.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

Співробітники Чугуївського районного управління поліції встановлюють місцезнаходження 81-річного Володимира Щербакова, мешканця міста Чугуїв.

Прикмети: сиве коротке волосся, сірі очі.

Був одягнутий у коричневу куртку, чорний светр, чорні штани та чорну кепку.

Шановні громадяни, якщо ви володієте будь-якою інформацією щодо розшукуваного, просимо повідомити за телефонами:

8-057-46-2-20-13,

050-135-00-68,

097-811-80-57,

050-711-00-06 чи іншим зручним способом.

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