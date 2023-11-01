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01.11.2023  13:47   Рита Парфенова

Планував бюджет окупантів, а зараз приховується від слідства: на Харківщині повідомили про підозру колаборанту

У колабораціонізмі підозрюється мешканець Вовчанська, який влаштувався на роботу до окупаційної адміністрації і відповідав за бюджет.

колаборант

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Прокуратуру Харківської області, підозрюваний налагодив дружні стосунки з окупантами та висловлював підтримку їхнім діям, включаючи заперечення російської агресії в Україні. Щоб переконати місцевих мешканців в своїй підтримці окупантів, він спростовував інформацію про дії українських військових, обвинувачуючи їх в обстрілах цивільного населення та терорі проти українців.

Покладаючися на свою відданість загарбникам, чоловік прийняв посаду "головного спеціаліста сектора планування бюджету та адміністрування доходів" в окупаційній адміністрації. Він відповідав за планування доходів і видатків бюджету на окупованій території Чугуївського району.

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Наразі, Вовчанський відділ Чугуївської окружної прокуратури Харківської області повідомив підозрюваному про підозру за фактом колабораційної діяльності згідно зі статтею 111-1 Кримінального кодексу України (ч. 2). В даний момент підозрюваний переховується від слідства, і розглядається питання щодо оголошення його в розшук.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що на основі доказової бази, яку зібрала Служба безпеки України, вдалося засудити колаборанта, який співпрацював з агресором у період окупації Харківщини.

 

Источник:   Прокуратура Харківської області
 Тэги:  колаборант, харків, агрессия россии
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