Планував бюджет окупантів, а зараз приховується від слідства: на Харківщині повідомили про підозру колаборанту

У колабораціонізмі підозрюється мешканець Вовчанська, який влаштувався на роботу до окупаційної адміністрації і відповідав за бюджет.
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Прокуратуру Харківської області, підозрюваний налагодив дружні стосунки з окупантами та висловлював підтримку їхнім діям, включаючи заперечення російської агресії в Україні. Щоб переконати місцевих мешканців в своїй підтримці окупантів, він спростовував інформацію про дії українських військових, обвинувачуючи їх в обстрілах цивільного населення та терорі проти українців.
Покладаючися на свою відданість загарбникам, чоловік прийняв посаду "головного спеціаліста сектора планування бюджету та адміністрування доходів" в окупаційній адміністрації. Він відповідав за планування доходів і видатків бюджету на окупованій території Чугуївського району.
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