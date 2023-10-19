19.10.2023 16:30 Віталій Хінєвіч

Працював «експертом-криміналістом» у окупантів: 12 років ув'язнення отримав колоборант на Харківщині

На основі доказової бази, яку зібрала Служба безпеки України, вдалося засудити колаборанта, який співпрацював з агресором у період окупації Харківщини.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на речника в Управлінні СБ України в Харківській області Владислава Абдулу, зловмисником виявився 54-річний мешканець Куп’янська, якого співробітники СБУ затримали у лютому цього року.

За матеріалами судового розгляду, зловмисник добровільно погодився співпрацювати з окупантами та був призначений на посаду «екперта криміналістичного відділу» в окупаційному «мвс рф».

Встановлено, що перебуваючи на цій «посаді», він виконував покладені окупаційною владою обов’язки. Гроші зловмисник отримував від рашистів у російських рублях.

За матеріалами СБУ, суд призначив йому 12 років тюремного ув’язнення з конфіскацією майна.

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Фігуранта визнано винним за ч.7 ст. 111-1( колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України. Строк відбуття покарання обчислюватиметься з моменту його фактичного затримання.

Розслідування проводили співробітники СБУ в Харківській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.