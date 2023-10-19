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19.10.2023  16:05   Віталій Хінєвіч

У Харкові мешкає майже півмільйона переселенців

Близько 500 тис. внутрішньо переміщених осіб перебувають зараз у місті Харкові.

 
Про це в інтерв’ю порталу «Новини. LIVE» повідомив міський голова Ігор Терехов, передає РЕДПОСТ.
 
«Це мешканці Луганської, Донецької, Херсонської, Запорізької та інших областей, зокрема з деокупованих територій. Усі вони хочуть бути у Харкові, нікуди не хочуть їхати, і я пишаюся цим», - зазначив мер.
 
За його словами, чимало городян виїхало з міста після 24 лютого минулого року, проте значна частина їх вже повернулася.
 
«Переселенці та харків'яни - всі ми працюємо разом і допомагаємо один одному. І я дуже хочу, щоб такі стосунки збереглися в місті і після нашої перемоги», - зазначив Ігор Терехов.
 
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Також мер нагадав, що Харків - єдине місто в Україні, в якому вже понад рік проїзд у громадському транспорті залишається безкоштовним, і це стосується всіх мешканців міста.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що у метрошколі можуть навчатися діти як із комунальних, так і з приватних навчальних закладів Харкова.
 
Источник:   Новини. LIVE
 Тэги:  харків, переселенці
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