19.10.2023 16:05 Віталій Хінєвіч
У Харкові мешкає майже півмільйона переселенців
Близько 500 тис. внутрішньо переміщених осіб перебувають зараз у місті Харкові.
Про це в інтерв’ю порталу «Новини. LIVE» повідомив міський голова Ігор Терехов, передає РЕДПОСТ.
«Це мешканці Луганської, Донецької, Херсонської, Запорізької та інших областей, зокрема з деокупованих територій. Усі вони хочуть бути у Харкові, нікуди не хочуть їхати, і я пишаюся цим», - зазначив мер.
За його словами, чимало городян виїхало з міста після 24 лютого минулого року, проте значна частина їх вже повернулася.
«Переселенці та харків'яни - всі ми працюємо разом і допомагаємо один одному. І я дуже хочу, щоб такі стосунки збереглися в місті і після нашої перемоги», - зазначив Ігор Терехов.
Також мер нагадав, що Харків - єдине місто в Україні, в якому вже понад рік проїзд у громадському транспорті залишається безкоштовним, і це стосується всіх мешканців міста.
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