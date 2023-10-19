19.10.2023 13:30 Рита Парфенова

Ігор Терехов: Двері метрошколи відчинені для всіх дітей

У метрошколі можуть навчатися діти як із комунальних, так і з приватних навчальних закладів Харкова.



РЕДПОСТ

Про це в інтерв'ю порталу «Новини. LIVE» повідомив міський голова Ігор Терехов, передає РЕДПОСТ

За його словами, найбільше хочуть навчатися в метрошколі учні 1-3 класів. Усі витрати, пов'язані з навчанням у метро, зараз фінансуються коштом міського бюджету. Мер зазначив, що Харків завжди був потужним освітнім центром, і міська влада робитиме все, щоб так було й надалі.



Також мер зазначив, що місто з вдячністю ставиться до вчителів, які, попри складні воєнні умови, продовжують навчати дітей на найвищому рівні.



«Сьогодні ми виплачуємо заробітну плату освітянам у повному обсязі. Крім того, ті, хто працює в метрошколі, отримують премії. І надалі, за нашими розрахунками, ми зможемо платити так же, як і в попередні роки», - зазначив Ігор Терехов.

Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові будується перша підземна школа, в якій навіть під час ракетних загроз зможуть навчатися діти.