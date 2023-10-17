Ігор Терехов про будівництво першої підземної школи

У Харкові будується перша підземна школа, в якій навіть під час ракетних загроз зможуть навчатися діти.
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Будь-яка розумова і творча діяльність буде дивуватися легко, проте може виникати раптова дратівливість по відношенню до тих, хто (як вам здається) намагається на вас тиснути.
Дощ вщухне до ранку, і протягом дня не передбачається жодних інших опадів. День та вечір у Харкові обіцяють бути ясними та безхмарними.
17 жовтня відзначають День яскравого одягу.
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