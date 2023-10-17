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17.10.2023  16:40   Віталій Хінєвіч

Ігор Терехов про будівництво першої підземної школи

У Харкові будується перша підземна школа, в якій навіть під час ракетних загроз зможуть навчатися діти.

Фото ілюстративне
 
Про це повідомив Харківський міський голова Ігор Терехов у своєму телеграм-каналі, передає РЕДПОСТ.
 
«І наша мета - поступово масштабувати цю ініціативу на всі райони міста, аби кожен харківський школяр мав можливість якнайшвидше повернутися до традиційного очного навчання, спілкуватися з однолітками та розвиватися в безпечному освітньому середовищі», - повідомив Ігор Терехов.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харківській області визначилися з датою початку осінніх канікул.
 
Источник:   Ігор Терехов
 Тэги:  харків, ігор терехов, освіта
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