17.10.2023 16:40 Віталій Хінєвіч

Ігор Терехов про будівництво першої підземної школи

У Харкові будується перша підземна школа, в якій навіть під час ракетних загроз зможуть навчатися діти.

Фото ілюстративне

Про це повідомив Харківський міський голова Ігор Терехов у своєму телеграм-каналі, передає РЕДПОСТ.

«І наша мета - поступово масштабувати цю ініціативу на всі райони міста, аби кожен харківський школяр мав можливість якнайшвидше повернутися до традиційного очного навчання, спілкуватися з однолітками та розвиватися в безпечному освітньому середовищі», - повідомив Ігор Терехов.

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