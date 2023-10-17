17.10.2023 16:15 Віталій Хінєвіч

Пункти прокату допоміжних засобів реабілітації працюють у Харкові

При терцентрах надання соціальних послуг міста Харкова продовжують працювати пункти прокату, де можна отримати в безоплатне тимчасове користування засоби реабілітації (крісло колісне, милиці, палиці тощо).

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

Послуги надаються громадянам за місцем проживання.Завдяки співпраці Харківської міської ради з благодійним фондом «Майбутнє для України» до пунктів прокату надійшли колісні крісла, у тому числі для самостійного пересування.

Вони розраховані на людину середньої статури, вагою до 100 кг та зростом до 180 см.

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За детальнішою інформацією можна звернутися до пунктів прокату, які працюють з понеділка по п'ятницю, з 9:00 до 12:00 та з 13:00 до 15:00. Адреси та телефони розміщені на сайті.