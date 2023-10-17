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17.10.2023  16:15   Віталій Хінєвіч

Пункти прокату допоміжних засобів реабілітації працюють у Харкові

При терцентрах надання соціальних послуг міста Харкова продовжують працювати пункти прокату, де можна отримати в безоплатне тимчасове користування засоби реабілітації (крісло колісне, милиці, палиці тощо).

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.
 
Послуги надаються громадянам за місцем проживання.Завдяки співпраці Харківської міської ради з благодійним фондом «Майбутнє для України» до пунктів прокату надійшли колісні крісла, у тому числі для самостійного пересування.
 
Вони розраховані на людину середньої статури, вагою до 100 кг та зростом до 180 см. 
 
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За детальнішою інформацією можна звернутися до пунктів прокату, які працюють з понеділка по п'ятницю, з 9:00 до 12:00 та з 13:00 до 15:00. Адреси та телефони розміщені на сайті.
 
Источник:   Харківська міська рада
 Тэги:  харків, засоби реабілітації
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