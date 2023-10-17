17.10.2023 15:55 Віталій Хінєвіч

Харківські комунальники за минулий тиждень усунули 95 аварійних ситуацій

За минулий тиждень бригади аварійно-відновлювальних робіт комплексу «Харківводопостачання» КП «Харківводоканал» усунули 95 аварійних ситуацій на водоводах, упорядкували 88 оглядових колодязів із заміною запірно-регулюючої арматури та капітально відремонтували 22 водорозбірні колонки, передає РЕДПОСТ .

17 жовтня ремонтники ліквідують 14 пошкоджень на міських водоводах. Зокрема, у Новобаварському районі бригади під керівництвом заслуженого працівника комунального господарства України Миколи Животченка проводять відновлювальні заходи на трубопроводах, розташованих на вулицях Світло Шахтаря (діаметр 700 мм) та Петра Набойченка (150 мм).

«В обох випадках виявили доволі серйозні ушкодження, тож завчасно підготувалися до оперативного проведення комплексних робіт. Наразі інтенсивними темпами йде усунення аварійних ситуацій, після чого перейдемо до благоустрою території», - поінформував начальник районної служби Євгеній Сальков.

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Для економії часу ремонтних бригад необхідно докладніше повідомляти про виток води, вказуючи місце самої точки витоку, точну адресу, надавати номер телефону заявника для уточнення. Цю інформацію можна повідомити за телефоном 15-33.

«Ми працюємо для вас – шановні наші харків'яни, і завдяки вашим своєчасним розрахункам за послуги надаємо стабільну подачу води у цей складний час. Усі ваші кошти виключно спрямовуються на виробничі потреби, які зараз суттєво збільшились», - наголошують на КП «Харківводоканал».